A Fazenda 2020: Mirella cai em festa e se machuca; veja o vídeo

MC Mirella se empolgou durante a festa com tema ‘sextou’ de A Fazenda 2020. A funkeira bebeu demais, acabou se desequilibrando e caiu no cenário da festa. O momento foi icônico, mas nas redes sociais, fãs da cantora ficaram preocupados com o estado da peoa, devido ao joelho ralado. Minutos antes do acontecimento, a peoa já tinha caído, e o sertanejo Mariano precisou carregá-la no colo até o sofá.

Antes da festa, os participantes receberam os figurinos com o tema da festa todo voltado ao clima verão. O primeiro brinde dos ‘descancelados’ aconteceu e os confinados partiram para o agito da pista de dança. Logo no início, a trilha sonoro começou com pagode romântico. E claro, todos mostraram que têm samba no pé. Mariano mostrou que além de cantar, manda bem no ritmo dos pés.

Mirella cai em festa de A Fazenda 2020

Se Mirella não cair em uma das festa do reality da Record TV, não é Mirella. A funkeira é expert no assunto, já protagonizou diversas momentos icônicos Seja caindo de fato, ou quase. O fato é, que ver a peoa caindo é um prato cheio para os memes da internet. Os internautas não escondem o riso e compartilha até o último vídeo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na festa ‘sextou’, que rolou até este sábado (14), a funkeira deu trabalho para os colegas de confinamento. Sem controle, a peoa exagerou na bebida e acabou caindo na pista de dança. Precisou da ajuda de Mariano e Lipe Ribeiro. Mas, mesmo os dois tentando ajudar, a peoa acabou caindo no chão.

Veja:

OPA! Mirella exagerou um pouquinho nos drinks da #FestaAFazenda e olha só o que aconteceu com a peoa 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/LqiICO0PjT — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 14, 2020

Mirella dando selinho em Jojo Todynho

Além de Mariano e Lipe, a funkeira Jojo Todynho foi umas das participantes de A Fazenda 2020 que teve que ajudar Mirella na festa. A peoa causou depois de beber muito e como dizemos antes, deu trabalho. Após cair pela primeira vez na noite, a peoa recebeu ajuda da dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Jojo gritou com Mirella pedindo para ela parar de subir no cenário da festa.

Precisou Jojo falar mais de uma vez para a peoa. Mas, com a bebida falando mais alto, a funkeira pareceu não estar muito preocupada com a repreensão da colega. Prova disso, que durante a fala de Jojo, Mirella deu um selinho, deixando a peoa furiosa e ao mesmo tempo, achando graça da situação, que aliás, pode deixar as sterelles preocupadas.

#FestaAFazenda12 parabéns sterellas essa casal realmente vai acontecer se a mirella ja atacou a jojo imagina com a stefani kkkkk #afazendo12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/a7MPwRLqln — nobru007 (@neeyzin093839) November 14, 2020

O que mais teve na festa ‘sextou’?

A festa ‘sextou’ começou na noite de sexta-feira (13), mas rolou até a madrugada deste sábado (14). Após o tradicional brinde dos peões, a trilha sonoro dominante foi o pagode romântico. Teve Thiaguinho, Sorriso Maroto e muito mais. Além é claro, da atração especial da noite. Léo Chaves quem comandou a live show de A Fazenda 2020.

Veja as reações na web:

A mirella caindo absolutamente do NADA — sick boy (@1leaozin) November 14, 2020

a mirella tri bêbada na festa beijando a jojo,caindo nas pedras,vomitando pelo amor de deus — menina veneno (@oitempestade) November 14, 2020

Essa Mirella acho que gosta de mostrar tudo ein, a menina caindo no sofá com as pernas abertas mostrando a calcinha, pelo amor ó a vergonha 😒 #FestaAFazenda — Vivix (@Vivix07) November 14, 2020

https://twitter.com/eitagess/status/1327439493104799745