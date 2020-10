MC Mirella se chocou com uma revelação no fim de semana. A peoa disse que não sabia que havia câmeras no pré-confinamento de A Fazenda 2020 e contou que tinha o costume de ficar sem roupa no local.

Uma informação chocou MC Mirella no domingo de A Fazenda 2020. A funkeira não sabia das câmeras que estavam no local que realizou o pré-confinamento para participar do reality show rural. Segundo a peoa, ela aproveitou o período no quarto do hotel e gravou u vários vídeos íntimos em seu celular. Veja a reação da jovem:

Mirella revela ter feito vídeos pornôs no pré-confinamento

Durante papo no quarto da sede, a MC aproveitou para tirar uma dúvida com alguns colegas de confinamento. “Gente, eles me falaram que tinha câmera lá. É verdade que tinha câmera?”, questionou a peoa de A Fazenda 2020.

Logo em seguida, Mirella comentou sobre não poder falar do pré-confinamento dentro do reality show: “não pode falar dessa p**** aqui. Mas meu, se tinha alguma coisa, estou ferrada”. “Acho que pelo menos uma devia ter”, comentou um peão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eu não achei”, disse outra participante. “Mas falaram que não iam usar as imagens”, afirmou uma peoa. “Eu só andava pelada”, contou Mirella. “Tinha [câmera] porque a menina falou assim para mim: ‘vou levar seu lanche, bota um short’. E eu estava só de calcinha e blusa”, contou Jojo Todynho.

“Gente, imagina eles assistindo fazendo as coisas, meu Deus…”, disse a funkeira, em choque. “É, disseram que as intimidades tinham que ser no banheiro”, comentou outra peoa.

Não foi possível ouvir o que os participantes de A Fazenda 2020 falaram durante alguns segundos, por conta de um corte no áudio. Pouco depois, Mirella comentou rindo: “as minhas intimidadas foram… meu deus. Gente, eu deixei até uns vídeos, mandei… Criei meus próprios vídeos pornôs no celular”. “Não acredito, que vergonha”, completou.

Mirella disse que o celular dela está cheio de vídeos íntimos.

Ela não sabia que tinha câmera no quarto de Hotel é fez vários face time. 🤣🤣🤣🤣🤣#afazenda12 #AFazenda2020 pic.twitter.com/wHODSFi64X — Tricotando🗼💻👵 🧶🧣 (@Fah44115204) October 3, 2020

Confinada em A Fazenda 2020, celular de MC Mirella foi roubado

O assessor de Mirella contou que estava com o celular da MC enquanto a funkeira segue confinada, porém na última quarta-feira (30) o assessor foi roubado após sair de uma consulta no dentista. Ele comentou que ficou desesperado, pois no aparelho celular, além das intimidades da peoa, também estavam informações pessoais e as senhas de todas as redes sociais da participante de A Fazenda 2020. Para a sorte de ambos, foi possível bloquear o aparelho e nada foi vazado.