A Fazenda 2020: público vota e poder da chama vermelha é revelado

Pela primeira vez, MC Mirella venceu a Prova de Fogo no reality em A Fazenda 2020. Conforme regra definida, a funkeira terá que decidir qual chama (vermelha ou verde) ela escolherá na hora da formação da roça desta terça-feira (10). Contudo, somente uma chama foi revelada e escolhida pelo público participante do TikTok. Vem descobrir qual foi a opção mais votada.

A Fazenda 2020: qual foi o poder escolhido pelo público do TikTok?

Durante a semana, é feita uma enquete no aplicativo Tik Tok, para o público poder escolher qual poder da chama será revelado durante a formação da roça. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa B – que diz: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões. Um para ganhar o prêmio de R$ 10 mil reais. E o outro, para ser o 4º roceiro da noite’.

Quem segue o nosso perfil no TikTok pode participar do jogo e inclusive escolher um dos poderes do Lampião! Ainda não segue a nossa conta? Baixe agora o aplicativo no seu celular e procure por @AFazendaRecord Para ver mais #AFazenda12, acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/DNY2dxoBvK — A Fazenda (@afazendarecord) November 10, 2020

Como foi a prova?

O apresentador de A Fazenda 2020, Marcos Mion explicou o funcionamento da prova, que precisou de muita concentração e agilidade. O maior desafio dos participantes era o tempo. Primeiro, o peão teve que pescar cinco chaves localizadas no circuito. Depois, cada um deles tiveram que abrir os cincos cadeados, sair da gaiola e pegar as bolas.

Na sequência, eles precisavam deslizar as bolas em uma pista no circuito. Por fim, eles tinham que subir em uma prancha, se equilibrar e depois colocar a bola na base. Quem fizesse tudo em menos tempo, conquistava o chapéu de fazendeiro da semana. Desta vez, Mirella foi quem se deu melhor, e está com os poderes em mãos.

MC Mirella foi a grande campeã da #ProvaDeFogo, dando um baile em Lipe e Stéfani! 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/dBJyoVNNsQ — A Fazenda (@afazendarecord) November 10, 2020

Quem está na baia?

Com a vitória de Mirella na prova, os participantes Stéfani Bays e Lipe Ribeiro foram direto para a baia. No entanto, eles tiveram a missão de escolher mais dois colegas de confinamento para seguir o mesmo caminho. Depois de pensar, Lipe decidiu puxar o amigo Lucas Selfie, justificando que ele estaria na reta da votação para a roça desta semana. Ou seja, como estratégia, ele escolheu o youtuber.

Já a ex- MTV Stéfani Bays, decidiu optar por puxar o sertanejo Mariano. Ao descobrir, o cantor demonstrou insatisfação com a escolha. Primeiramente por ser a primeira opção de veto da prova -alegando que nunca participo da disputa. Segundo, por ter alegado que Bays teria outras opções de puxar para a baia, ao invés dele.

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Portanto, tanto o público de casa, quanto os participantes do reality A Fazenda 2020, somente saberão o poder ao vivo no programa desta terça (10), na Record TV, após a novela bíblica ‘Jesus’.

Na formação da roça desta semana, não terá a famosa dinâmica do ‘Resta Um’. No entanto, uma surpresa pode acontecer, devido o prêmio de Biel, conquistado na tarde de segunda-feira (9). Alguns especulam que pode ser bônus do prêmio do lampião. Mas, até lá, você também pode aproveitar para votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher qual peão da baia deve ser puxado direto para a roça. A votação também termina durante o programa ao vivo.