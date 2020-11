A Fazenda: Lucas abre o jogo sobre Raissa e esclarece treta com Jojo

No programa “Hora do Faro” deste domingo (15), o participante Lucas Maciel – eliminado do reality na última quinta (12) -, contou detalhes sobre sua participação no programa. O ex-peão de “A Fazenda 12” abriu o jogo sobre seu relacionamento com Raissa, distribuiu alfinetadas, táticas de jogo e seus atritos com Jojo Todynho.

Vem ver o que o “melhor” jogador da edição revelou.

Lucas é rival de Jojo Todynho?

Lucas teve um grande desentendimento com Jojo e acabou quebrando vários vasos do cenário de A Fazenda 12 quando ficou enfurecido com a peoa. Fabíola Gadelha questionou o ex-peão sobre o momento em que Jojo revelou que votaria nele na 9ª formação de roça da edição. “Jogador mais inteligente até o momento em que Jojo falou que ia votar. A inteligência virou burrice?”, perguntou a jornalista.

Antes do ex-peão de A Fazenda 12 responder, Adriane Galisteu comentou: “não dá para entender. Todo mundo sabe que deve fugir da baia”. “Na minha cabeça eu ia de qualquer jeito”, explicou o apresentador da MTV.

Lucas então foi questionado: “acha que Jojo foi a grande responsável por sua saída?” “Acho, acho que ela joga muito bem. Pra mim ela é uma jogadora completa”, respondeu.

Romance de Raissa e Lucas em A Fazenda era verdadeiro?

Leo Dias, Rodrigo Faro e Fabíola Gadelha perguntaram para o apresentador se o affair entre o ex-Pânico e Raissa foi verdadeiro em A Fazenda 12, a jornalista também questionou se Lucas usou a modelo.

Lucas discordou dos comentários e negou que tenha usado a peoa.

Lucas ganhou R$ 18 mil

Lucas encarou a máquina da verdade e respondeu uma série de perguntas sobre seu tempo no jogo. “Qualquer deslize ele perde dinheiro. Não pode mentir, está sendo monitorado por um perito de voz”, disse o apresentador de Hora do Faro. O ex-peão de A Fazenda 12 tinha chance de ganhar até R$ 20 mil. Como foi considerado impreciso em uma resposta, acabou ganhando R$ 18 mil no total.

Veja como ele classificou os ex-colegas de A Fazenda 12

Durante sua participação no programa Hora do Faro, o nono eliminado de A Fazenda 12 participou do quadro ‘Falando na cara’, em que é possível classificar os ex-colegas. Confira como Lucas classificou cada peão:

Biel – Falso e mascarado

Mariano – Planta

Jakelyne – Inteligente e humilde

Tays – Animada

Raissa – Verdadeira

Lidi – Paciente e generosa

Mateus – Mentiroso e dissimulado

Jojo – Preguiçosa, egoísta, traidora e insuportável

Mirella – Manipuladora e prestativa

Lipe – Bom caráter e justo

Stéfani – Confiável

Peões de A Fazenda 12 realizaram dinâmica

Após classificar os peões, Lucas e Rodrigo Faro ‘invadiram’ a sede de A Fazenda 12 para realizar uma dinâmica com os ex-colegas de confinamento do apresentador da MTV. A fazendeira da semana, Jakelyne pegou duas cestas na despensa, uma com maças vermelhas e uma com maças verdes. Nas maças vermelhas estavam os adjetivos ruins que Lucas escolheu para os participantes, e na verde, os elogios.

Jakelyne pegava uma maça por vez e anunciava o adjetivo, Rodrigo Faro então revelava para quem Lucas tinha escolhido o elogio ou crítica. Em seguida, com plaquinhas verdes e vermelhas nas mãos, os peões de A Fazenda 12 revelavam se concordavam ou não com a escolha de Lucas. Se o voto fosse unânime, a maça ia para a cestinha do peão que recebeu o adjetivo, se não fosse, o adjetivado então escolhia o colega receberia a maça em seu lugar.

No fim da dinâmica, quem estivesse com as maças de ‘Bom caráter’, ‘Verdadeiro’, ‘Manipulador’ e ‘Insuportável’, levava R$ 5 mil. Lipe, Raissa e Lidi foram os sortudos que ganharam o dinheiro.

