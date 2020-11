Enquete A Fazenda 12: com a saída de Raissa, quem deve ganhar?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa foi a 11ª eliminada do reality da Record TV. A atriz disputava a permanência no programa ao lado de Lidi Barbosa e do sertanejo Mariano. Com sua saída, quem merece vencer o reality e levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão Vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha o participante favorito ao título.

Enquete A Fazenda 12: quem será o vencedor do reality?

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, é a principal aposta da produção para o programa. A funkeira ficou famosa após estrelar com Anitta o clipe ‘Vai Malandra‘ em 2017. Logo depois, ela começou a fazer sucesso nas redes socais e conquistou o humor de famosos, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Simone e Simaria. Na web, ela disputa o reinado de memes, com Gretchen.

Biel – Enquete A Fazenda 12

Biel é um dos participantes mais conhecido pelo público, assim como Jojo. O cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. De lá pra cá, ele já foi classificado como ‘boy lixo’ e como ‘cancelado’. Sua participação no reality, no entanto, está dando o que falar. No jogo, já teve affair com Tays Reis e sua maior desavença é com Jojo e Raissa.

Mariano – Enquete A Fazenda 12

Intérprete do hit ‘Camaro amarelo‘, o sertanejo faz dupla com Munhoz e tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Desde o primeiro dia de programa, o cantor chamou a atenção de fãs do reality por conta do físico definido. Na casa, ela mantém um affair com a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira.

Conhecida por participar do ‘De Férias Com o Ex’, Stefáni ficou famosa após uma das confusões mais polêmicas do reality show da MTV, a maquiadora e influencer digital foi agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do programa. No jogo, Stéfani já foi para roça e voltou. Resta saber se ela irá chegar à final do programa.

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’, onde ficou conhecido como ‘boy lixo’. No entanto, no reality da Record TV, ele está evitando discussões e está agradando o público de casa. Ele já foi para roça e também, voltou.

A Miss Brasil 2013 é outra grande aposta para garantir o prêmio final. Ela, que está em um romance com o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz), se tornou um dos assuntos mais comentados do país na estreia do reality. Fãs, compararam a semelhança da Miss com a atriz Bruna Marquezine e a ex-BBB Manu Gavassi. A internet também viu semelhanças com a atriz Agatha Moreira. No jogo, ela já é considerada como melhor jogadora.

Tays Reis ficou ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’, que se tornar um hit nacional. No Carnaval de 2016, surpreendentemente, foi eleita a música da festa. Já no reality da Record, a jogadora já ficou perto da berlinda da eliminação da roça. Ela também teve idas e vindas com o cantor Biel, na casa.

Mateus Carrieri – Enquete A Fazenda 12

Mateus já é experiente no mundo da televisão, com 7 anos de idade, o ator apareceu em um programa de Silvio Santos, como jurado infantil do quadro Boa Noite Cinderela. Também participou de novelas na TV Tupi e SBT. O paulista também foi integrante da primeira edição do reality A Casa dos Artistas. Em A Fazenda 12, o peão conquistou a amizade de Jojo Todynho e agora é o novo fazendeiro da semana.

