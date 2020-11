Enquete A Fazenda 12: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?

A oitava roça da edição foi formada na noite de ontem, terça-feira (3), e colocou Tays Reis, Biel, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri na berlinda. Nesta quarta-feira (3), três peões disputarão a Prova do Fazendeiro. Quem você quer ver escapando da berlinda da semana e se tornando fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI.

Enquete A Fazenda 2020: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro? Biel

Mateus

Tays Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: como os peões foram parar na roça?

Juliano foi a indicação da fazendeira da semana, Jakelyne. “Usei dois critérios, um é optar pela pessoa que já votou em mim e o segundo é que nós chegamos em um momento do jogo que é muito claro que todos nós precisamos de motivação para continuarmos focados. E acredito que a roça vai dar essa motivação que o Ju está precisando”, disse a miss. Vote na enquete A Fazenda 2020.

O jornalista esportivo não ficou bravo com a indicação, já que quer “se testar” na roça. Marcos Mion questionou o peão sobre seus motivos e desânimo. O participante explicou: “você é pai, você sabe que a saudade dos filhos bate pesado”.

Biel foi o mais votado da casa e sentou no segundo banquinho de roceiro. Normalmente, o funkeiro teria o poder de puxar algum participante da baia, por ser o mais votado, no entanto, por conta do poder da chama vermelha, que estava com Lucas Maciel, vencedor da Prova de fogo, esse poder foi para as mãos do ex-Pânico, que escolheu colocar Mateus Carrieri na berlinda. Quem você quer ver escapando da roça? Vote na enquete A Fazenda 12.

O quarto participante da berlinda foi decidido na dinâmica do ‘resta um’. Tays não foi salva por ninguém e acabou na roça. Quem deve se tornar o novo fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 12.

A Fazendeira da semana, Jake Oliveira, escolhe Juliano direto para o banquinho da #RoçaAFazenda! 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/4itXzetTSb — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Biel conta como está se sentindo na #RoçaAFazenda! 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Fiun6i0UTH — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Lucas escolhe Mateus Carrieri para a #RoçaAFazenda e explica os motivos! Olha só 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IJ3IZxxZG1 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Raissa diz que Mariano nunca votou nela e por este motivo salva o sertanejo! Logo, Tays se torna a quarta roceira 😱 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/eM6OtAqmmv — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Quem foi vetado?

Juliano é o peão de fora da disputa pelo chapéu de fazendeiro. Quando foi o momento de Tays, a quarta roceira, decidir quem vetaria da Prova do Fazendeiro desta semana, o jornalista esportivo deixou bem claro para a cantora que não tinha interesse em ser fazendeiro novamente e que queria ir direto para a roça para ver se consegue ser salvo pelo público, ganhando assim motivação para continuar no jogo. Vote na enquete A Fazenda 12 e dê sua opinião.