Enquete A Fazenda 12: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?

A décima primeira roça do reality show rural está formada. Na noite de ontem, terça-feira (24), os peões votaram e fizeram suas jogadas, o que resultou em Raissa Barbosa, Mateus Carrieri, Mariano e Lidi Lisboa indo para a berlinda. Hoje, quarta-feira (25), Raissa, Mateus e Lidi disputarão a Prova do Fazendeiro. Quem deve fugir da roça e virar o novo fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte pra gente a sua opinião.

Enquete A Fazenda 12

Enquete A Fazenda 12: quem deve virar fazendeiro? Lidi

Mateus

Raissa Ver resultados



Como os peões foram parar na roça?

Lidi Lisboa foi a indicação da fazendeira Jojo Todynho. A dupla trocou farpas durante a justificativa do voto da fazendeira da semana e acabaram brigando.

Depois, os participantes foram surpreendidos com duas votações, uma entre os moradores da sede e outra entre os moradores da baia, por isso, não houve puxada da baia. Raissa foi a mais votada entre os peões da baia e Mariano, que estava na sede, também acabou no banquinho de roceiro. O sertanejo empatou com Stéfani Bays no número de votos, mas acabou na berlinda por conta do desempate da fazendeira. Vote na enquete A Fazenda 12.

Mateus não teve sorte no ‘resta um’ e não foi salvo por nenhum colega. Com isso, acabou se tornando o quarto roceiro. Vote na enquete A Fazenda 12.

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro?

O poder do veto geralmente é do quarto roceiro. Mateus escolheu tirar Lidi da Prova do Fazendeiro, o peão disse que a atriz era seu desafeto na casa. No entanto, Lidi conseguiu escapar da escolha do peão. Com o poder da chama verde, que foi dado à Lidi por Lipe Ribeiro, o vencedor da Prova de Fogo da semana, a paranaense teve o poder de anular o veto de Mateus e escolher outro participante para ficar de fora da Prova do Fazendeiro.

A peoa vetou Mariano, que se revoltou com a atitude e chamou a atriz de ‘ingrata’. Sendo assim, Lidi poderá participar da Prova de Fogo na noite desta quarta-feira (25). Vote na enquete A Fazenda 12 e diga para o Jornal DCI quem você quer ver escapando da roça.

