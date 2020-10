Enquete A Fazenda 12: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?

A sétima roça da temporada está formada: Victória, Lipe, Raissa e Jakelyne estão na berlinda. Com exceção de Victória, que foi vetada da Prova do Fazendeiro, na noite de hoje, quarta-feira (28), o público descobrirá quem será o participante a assumir o chapéu de fazendeiro esta semana. Para quem vai sua torcida? Vote na enquete A Fazenda 12 do Jornal DCI.

Enquete A Fazenda 12: como cada peão caiu na roça?

Lipe foi o primeiro a ser indicado para a sétima roça de A Fazenda 2020, porém o peão não foi indicado pelo fazendeiro da semana, Juliano Ceglia. O que aconteceu? Como Biel tinha o poder da chama verde em mãos, que permitia que o fazendeiro ganhasse R$ 20 mil se cedesse seu voto ao participante com o poder da chama verde, o funkeiro teve a permissão de Juliano para votar em seu lugar. Em troca, o jornalista esportivo já saiu da formação de berlinda com R$ 20 mil em sua conta. Vote na enquete A Fazenda 12.

Após Lipe ser indicado por Biel, a votação começou. Raissa foi a primeira a votar e escolheu Victória. A ex-noiva de Eduardo Costa levou mais 5 votos e foi para o banquinho de roceira como a mais votada da sede. A peoa puxou Jakelyne, que estava na baia, para ocupar o terceiro banquinho. Vote na enquete A Fazenda 12.

A dinâmica ‘resta um’ foi realizada e Tays não foi salva por ninguém, porém a participante teve sorte. Victória tinha o poder da chama vermelha em mãos e por isso tinha que trocar o quarto roceiro por outro peão. Tays saiu da berlinda e Victória escolheu Raissa para ocupar o quarto lugar da roça da semana. Quem deve escapar da roça e virar fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 2020 e conte para o Jornal DCI quem é o seu favorito.

Quem vetou Victória?

Como de costume no programa, o veto da Prova do Fazendeiro é feito pelo quarto roceiro. Por isso, a peoa foi vetada por Raissa, que acabou na berlinda por culpa de Victória. Quem deve levar o chapéu? Vote na enquete A Fazenda 12.

Raissa entra no quarto banquinho da sede e veta Victória da #RoçaAFazenda! 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EDuL1RTQBq — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020