Enquete A Fazenda 12: quem deve ir para a próxima roça?

O confinamento rural do reality da Record TV está caminhando para mais uma semana de eliminação. Mas, antes, os participantes precisam passar pelo processo de formação de roça, que consiste em uma votação para definir os próximos roceiros da semana. Terá o voto da fazendeira Jakelyne Oliveira e a votação da casa. Quem você gostaria de ver na próxima roça? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe sua escolha.

Essa próxima formação da roça promete ser fogo no feno! Isso porque alguns participantes ainda estão abalados com a saída do youtuber Lucas Selfie, eliminado na última quinta-feira (12). Apesar disso, o jogo precisa continuar acontecendo, afinal o prêmio é R$ 1,5 milhão. Mesmo com alguns nomes já estarem subentendidos entre os confinados, ainda existe a tensão pré-roça. Os peões ficam com os nervos à flor da pele só de imaginarem estar ocupando o banquinho da berlinda.

A fazendeira da semana, a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, talvez possa ter alguma dificuldade para indicar o próximo peão à roça. Isso porque o seu último ‘rival’ no jogo, Lucas Selfie, foi eliminado na roça passada. Mas, no programa ao vivo ela irá precisar escolher entre os 10 peões. O cantor Biel já foi uma opção de Jake, no entanto não se pode afirmar por exato, já que nos últimos dias ela está mais próximo dele.

Quais são os possíveis nomes para a 10ª roça?

Lipe Ribeiro: uma opção que para muitos pode não ser surpresa se acontecer, é a indicação de Lipe Ribeiro. O ex-MTV sempre ficou um pouco em cima do muro. Mas, de uns dias pra cá, ficou mais distante de Jake e companhia. Ele, inclusive era o amigo mais próximo de Selfie, assim como Lidi Lisboa.

Lidi Lisboa: Já que citamos a atriz de ‘Jezabel’, temos que admitir que não está fácil para ela estar no jogo. Após a eliminação do ex-Pânico, a peoa se desesperou e até disse que queria desistir do programa. E cá entre nós, essas palavras têm poder. O último participante que disse que queria sair foi eliminado na roça seguinte. O nome dele é Juliano Ceglia.

Stéfani: outra participante que pode sentar no banquinho da roça é a peoa Stéfani Bays. A ex-MTV ainda não esteve em nenhum roça até o agora no programa. Na roça anterior, ela se mostrou apreensiva com a possibilidade de ser indicado por Biel – que era o fazendeiro da semana. Mas, por um triz, acabou escapando. Mas, será que nessa ela terá a mesma sorte? Nesses últimos dias, Bays teve alguns desentendimentos com os peões Mateus Carrieri e Jojo Todynho. Sem mencionar Biel, com quem sempre teve embate no jogo. Vote na Enquete A Fazenda 12 agora!

Biel também poder um dos nomes para ocupar o banquinha da 10º roça. Ele já quebrou regras no programa e isso resultou em toda a dinâmica do jogo. Raissa já mostrou que pra ela, ele não tem vez. Sem falar em Jojo Todynho, que já discutiu diversas vezes com o peão.

MC Mirella já disse em algumas ocasiões, que será a mais votada pela casa. Na roça que eliminou Lucas Selfie, ela afirmou que iria para a roça por ser a mais votada. No entanto, acabou não indo. Essa pode ser o momento certo, afinal, ela sempre diz que será a próxima a sentar no banquinha da berlinda. Caso ela vá, os fãs poderão votar para ela ficar. No final, quem decide é o público de casa.

A votação da Enquete A Fazenda 12 no DCI, ficará aberta até o programa ao vivo da próxima terça-feira (17). Você pode votar quantas vezes quiser. A formação da roça ao vivo é transmitida pela Record TV, logo após a novela ‘Jesus’.