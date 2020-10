Enquete A Fazenda 12: quem deve sair da roça e virar o novo fazendeiro?

No total, Biel e Cartolouco receberam 6 votos e ficaram empatadas. Ou seja, Juliano, como fazendeiro da semana, teria que decidir qual seria o segundo roceiro. Com critério de popularidade, Juliano escolheu Biel para sentar no banco da roça. Mas, o jogo virou com o poder do lampião.

Com muita emoção e com o poder da Chama Vermelha em mãos, Lucas Selfie escolheu repassar os votos de Biel para o Cartolouco. Sendo assim, o segundo roceiro escolhido foi Cartolouco, recebendo ao total 12 votos.

Cartolouco recebe mais votos e puxa Luiza

Cartolouco recebeu mais votos da casa e ganhou o direito de puxar um participante da baia direto para a Roça. Após muito pensar, ele resolveu escolher Luiza Ambiel, com quem se declarou na tarde desta terça (6).

E o resta Resta 1?

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o Biel. A decisão ficou nas mãos de Jakelyne Oliveira, que salvou Tays Reis. Com isso, a 4º roça está formada. Mas, você pode votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher o participante que quer eliminar do jogo.

No "Resta Um", Jake salva Tays e Biel vai direto para a #RoçaAFazenda 🤠💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/5rdoRuwvgC — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2020

Jojo Todynho é vetada da Prova do Fazendeiro?

Ainda durante a formação da roça do reality A Fazenda 12, o participante Biel (escolhido do Resta 1), teve a chance de tirar um dos participantes da disputa da prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (7). Contudo, carimbando o passaporte direto para a roça, ele escolheu vetar a peoa Jojo Todynho da disputa pelo tão desejado chapéu de fazendeiro.

A Fazenda 12: apenas 1 peão pode se livrar da roça

No programa de quarta-feira (7), os roceiros Cartolouco, Biel e Luiza Ambiel irão participar da Prova do fazendeiro, que de fato, irá salvar um peão da berlinda. A eliminação ocorrerá na quinta-feira (8) a partir de 22h30. Ou seja, você tem mais dois dias para votar na Enquete A Fazenda 12.