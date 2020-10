A 5ª formação da roça no reality da Record TV aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14) ao vivo. Quatro participantes estão na roça, mas somente três deles terá a chance de disputar a Prova do Fazendeiro. No entanto, apenas um pode se livrar da berlinda. Quem deve vencer? Carol, Mariano ou Tays? Vote na Enquete A Fazenda 12.

A Fazenda 12 sob comando de Marcos Mion está fogo no feno e foi pura emoção na 5ª roça da madrugada desta quarta-feira (14). Tays Reis, Carol Narizinho e o sertanejo Mariano estão na berlinda semana, junto com o cantor Biel. No entanto, somente um dos três poderá escapar da berlinda e virar o novo fazendeiro da semana. Quem você quer que continue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Quem deve ser o novo fazendeiro: Tays, Carol ou Mariano? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: quem deve sair da roça e virar o novo fazendeiro?

Tays

Carol Ver resultados Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: Como foi a votação da 5º Roça?

A madrugada desta quarta-feira (14) no reality A Fazenda 12, foi marcada por momentos de tensão e muito fogo no feno. No primeiro contato com os confinados, o apresentador Marcos Mion pediu que Lipe Ribeiro revelasse qual Poder do Lampião, conquistado na Prova de Fogo de domingo (11).

Em seguida, ao abrir os dois envelopes, ler atentamente, ele resolveu escolher o poder da Chama Vermelha, que inclusive foi escolha do público de casa pelo aplicativo do Tik Tok. Após ler o poder da Chama Verde, ele repassou o envelope para o companheiro de confinamento Lucas Selfie, que tinha em mãos o poder de trocar os 4 peões da baia, por quatro peões da sede. Ou seja, ele escolheu Biel, Mateus, Victória e Mariano para mandar para baia.

Qual foi o voto da fazendeira?

Luiza Ambiel, a fazendeira da semana do reality da Record TV, que escolheu mandar Tays Reis direto para a roça. Contudo, a indicação já era esperada no jogo, uma vez, que as duas já protagonizaram diversas discussões durante o programa. No entanto, na justifica rolou um fogo no feno entre as duas.

Luza disse: “Essa pessoa não faz a menor questão de ficar numa boa, pelo contrário, sempre que pode está me provocando”. Ela continuou: “Essa semana aconteceram vários coisas desagradáveis. Me faltou com respeito, falou comigo no sentido assim: ‘aí eu não quero saber quem são seus exs’”. Já Tays se defendeu, dizendo: “Primeiro eu já esperava o voto dela, Luiza vou ser muito sincera com você. Eu não vou mudar meu jeito nunca. Favor não é frescura. Ela acha que eu to sempre atacando ela.”

E o resta Resta 1?

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o cantor Mariano. A decisão ficou nas mãos de Lipe Ribeiro, que salvou a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira. Com isso, a 5º roça está formada. Mas, você pode votar na Enquete A Fazenda 2020 e escolher qual participante você que continue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 12: Mariano, Carol e Tays disputam a Prova do Fazendeiro

Contudo, com Mariano na roça, ele tinha em mãos o poder de decidir vetar alguém da Prova do Fazendeiro. Como extratégia de jogo, ele escolheu vetar da prova o cantor Biel da disputa pelo tão sonhado chapéu de fazendeiro. Ou seja, ele vai direto para o caminho da roça, sem chance de tentar se livrar da berlinda.

No programa de quarta-feira (14), os roceiros Tays Reis, Carol Narizinho e Mariano irão participar da Prova do fazendeiro, que de fato, irá salvar um peão da berlinda. A eliminação da 5ª roça ocorrerá na quinta-feira (15) ao vivo, no reality da Record TV.