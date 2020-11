Amanhã, terça-feira (10), será noite de votação no programa ao vivo da Record TV e a nona roça da edição será formada. Quem você quer ver no banquinho de roceiro? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI quem deve estar na berlinda da semana.

Enquete A Fazenda 12: quem você quer ver na roça desta semana? Jojo

Stéfani

Mateus

Lidi

Lipe

Jakelyne

Mariano

Raissa

Lucas

Tays Ver resultados

Carregando ...

Enquete A Fazenda 12 – Biel é o fazendeiro da semana

Na semana passada, Biel foi o peão mais votado da sede e por isso acabou na roça. O funkeiro teve sorte e conseguiu escapar da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro da semana O peão derrotou Tays Reis e Mateus Carrieri na disputa. Quem acabou deixando o confinamento foi Juliano Ceglia, que não chegou a realizar a prova, pois foi vetado.

Durante papo na festa ‘Street, no fim de semana, Biel conversou com Mirella sobre voto e a MC disse que gostaria que o peão mandasse Lidi Lisboa para a roça. Vote na enquete A Fazenda 12 e nos diga quem você quer ver na berlinda.

Quem Biel deve mandar para a roça? Vote aqui.

Quem venceu a Prova de Fogo da semana?

Mirella foi a vencedora da Prova de Fogo desta semana no reality show rural. A funkeira derrotou Lipe Ribeiro e Stéfani Bays na disputa pelo lampião do poder e se escolher usar o poder da chama vermelha, que é decidida pelo público, ganhará R$ 10 mil e ainda indicará um colega de confinamento para ocupar o terceiro banquinho da berlinda. O poder da chama verde é escolhido pela produção do programa e revelado durante a formação de roça. Vote na enquete A Fazenda 12.

Na baia, além de Lipe e Stéfani, que perderam a Prova de Fogo, também estão Mariano, que foi puxado pela maquiadora, e Lucas Maciel, que foi levado pelo ex-De férias com o ex. Vote na enquete A Fazenda 12 e conte sua opinião para o Jornal DCI.

Mirella ganhou a prova de fogo e a comemoração teve quadradinho! Gostaram?🔥 pic.twitter.com/aJP6pC2nzm — Portal Lurella 🍁 (@PortalLurella) November 8, 2020

