Que peão do reality show rural deve estar na próxima roça do programa? Vote na enquete A Fazenda 12 e nos diga quem você quer que sente no banquinho da berlinda. A sétima formação de roça da temporada será na noite desta terça-feira (27) no programa ao vivo na Record TV.

Enquete a Fazenda 12: quem você quer ver na roça desta semana? Biel

Jojo

Raissa

Mirella

Jakelyne

Mariano

Lucas

Mateus Carrieri

Lidi Lisboa

Victória

Stéfani

Lipe

Tays Ver resultados

Enquete A Fazenda 12 – Juliano é o fazendeiro da semana

Juliano Ceglia conseguiu escapar da roça da semana passada. O jornalista esportivo disputou contra Mateus Carrieri e MC Mirella na sexta Prova do Fazendeiro da edição. Ao vencer a competição, Juliano recebeu o chapéu de fazendeiro de Mariano. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Na noite de amanhã, terça-feira (27), o peão será o primeiro a votar na formação de berlinda. Como fazendeiro, o voto do participante manda alguém direto para a roça. Segundo conversas de Juliano no reality show rural, o peão já tem alguns alvos, como Raissa Barbosa e Jojo Todynho. Vote na enquete A Fazenda 2020 e nos diga quem você quer ver na berlinda.

Biel venceu Prova de Fogo

Os poderes das chamas verde e vermelha sempre podem mudar tudo em uma formação de roça. Biel foi o vencedor da disputa pelo poder do lampião desta semana e terá a chance de mudar o quarto roceiro por qualquer outro participante, exceto o fazendeiro, que é imune durante seu reinado no reality show rural, caso escolha o poder da chama vermelha, decidida pelos votos dos fãs do programa na plataforma TikTok. O poder da chama verde é revelado apenas no programa ao vivo, durante a votação. Vote na enquete A Fazenda 12.

a prova é muito dificil, socorro pic.twitter.com/BggSwpA9es — ma ri. (@acostumadinha) October 25, 2020

Mirella, Lipe, Raissa e Jakelyne estão na baia

Mirella, Lipe e Jakelyne competiram contra Biel na Prova de Fogo da semana. Como perderam, os três foram direto para a baia e tiveram que escolher um colega de confinamento para acompanhar o trio, Raissa foi a escolha.

Enquete A Fazenda 12: quem você quer ver na roça desta semana?