Juliano, Mirella e Mateus vão disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (21). Luiza foi vetada por Juliano e está automaticamente na roça. De quem é a sua torcida? Vote!

A sexta roça de A Fazenda 2020 foi formada na noite de ontem, terça-feira (21), e colocou Luiza Ambiel, Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e MC Mirella na berlinda. Luiza foi vetada pelo quarto roceiro, Juliano, e está fora da disputa pelo chapéu de fazendeiro. Os demais roceiros competirão na Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (21), durante o programa ao vivo, na Record TV. Vote na enquete A Fazenda 2020 e conte de quem é a sua torcida.

Enquete A Fazenda 2020: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro? Mirella

Juliano Ceglia

Mateus Carrieri

A votação foi tensa e cheia de conflitos. A primeira discussão aconteceu quando o fazendeiro da semana, Mariano, indicou Luiza Ambiel. O peão justificou o voto: “não concordo com algumas atitudes, algumas coisas na postura dela. Inclusive, eu já conversei com ela algumas vezes e ela continua achando que é correto o jeito dela. Isso me incomoda muito, acredito que seja a pessoa que tenho mais dificuldade na convivência aqui “. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Luiza não gostou e a dupla acabou batendo boca. Durante a discussão, Mariano xingou Luiza de ‘barraqueira’, ‘fofoqueira’ e ainda soltou um palavrão no ao vivo.

Direto ao ponto! Mariano, o Fazendeiro desta semana, manda Luiza Ambiel direto para a #RoçaAFazenda 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/26zn1YbdoZ — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

MARIANO XINGANDO AO VIVO A LUIZA E COM SOTAQUE, ESSE É O TWEET #RoçaaFazenda pic.twitter.com/RDlF1qBxVe — Ana Valle (@euanavalle) October 21, 2020

Como Mirella, Mateus e Juliano foram parar na roça?

MC Mirella foi a mais votada da sede. A peoa ficou empatada com Jakelyne, mas com os poderes da chama verde, em que Raissa tinha direito de tirar 2 votos de alguém e votar duas vezes, a funkeira acabou indo para a roça. O que acabou gerando intrigas e até um desmaio na madrugada. Vote na enquete A Fazenda 2020 e opine se a MC deve escapar da berlinda e voltar como fazendeira.

Mateus Carrieri foi puxado por Mirella, o peão estava na baia ao lado de Juliano, Biel e Lucas Maciel. Nesta semana, a dinâmica “resta um” não aconteceu, o quarto roceiro foi determinado pelo poder da chama vermelha, que estava nas mãos de Jojo Todynho. A peoa precisou escolher três colegas de confinamento para uma nova votação: a cantora optou por Lidi Lisboa, Juliano Ceglia e Biel. Juliano foi o mais votado, se tornou o quarto roceiro e vetou Luiza da Prova do Fazendeiro. Vote na enquete A Fazenda 2020.

