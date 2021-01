Enquete BBB: quem merece levar o título de galã do reality?

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Antes que o público conheça os novos participantes da casa mais vigiada do Brasil, vote na Enquete BBB e escolha o galã de todas as edições.

Caetano – Enquete BBB:

Na primeira edição do programa, o participante Caetano era eleito o galã da edição. Mesmo sendo o 1º brother eliminado do jogo, ele arrancou suspiros dos fãs em sua passagem pelo programa. Atualmente o ex-modelo trabalha com publicidade e consultor de imagem.

Fernando Fernandes

Na segunda edição do reality show da Globo, o modelo e pugilista Fernando Fernandes era quem levantava suspiros do público. Em 2009, o galã sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico, mas isso não foi obstáculo para realizar os seus sonhos. Atualmente ele é paraolímpico de canoagem.

Alan

No BBB 3, Alan foi escolhido para ser o galã da edição. O ex-jogador de basquete se tornou modelo de relações públicas.

Marcelo Zulu

O lutador de MMA participou do BBB 4 e atualmente é treinador da modalidade, onde fez uma carreira de sucesso e referência na área. Durante sua passagem pelo reality da Globo, ele levou título de galã da temporada.

Giulliano Ciarelli

No BBB 5, o escolhido para ser o galã da vez, era o goleiro Giuliano Ciarello. Além dos gramados, ele também levantou suspiros dos fãs do programa. Atualmente ele se aposentou da carreira.

Daniel Saullo – enquete BBB

Daniel Saullo era o galã do BBB 6, da Globo. O empresário deixou o público eufórico ao ostentar sua beleza e boa forma. Atualmente ele é casado com Mariana Felício, também ex-BBB. Juntos, são pais de 4 filhos. Será que ele é o galã da enquete BBB?

Diego Alemão

No BBB 7, quem chamou atenção do público foi o participante Diego Alemão. Por conta da beleza e boa forma, o galã conquistou os corações de Fani e Íris e até viveu um triângulo amoroso com elas.

Rafael Rocha

No BBB 8, o oftalmologista ganhou o coração do público e foi eleito o galã da temporada. Após o fim do reality, ele optou por não seguir a carreira artística e hoje, ele trabalha na área da saúde.

Emanuel Milchevski – enquete BBB

Quem era o galã do BBB 9, era o modelo Emanuel Milchevski. Ele entrou na edição após conquistar o público na Casa de Vidro. No reality show, ele exibiu o corpão sarado e deixou os fãs eufóricos.

Kadu

O galã do BBB 10 desfilou seu tanquinho pela casa mais vigiada do Brasil. Atualmente, ele trabalha como personal trainer em Miami, nos Estados Unidos.

Rodrigão

No BBB 11, o galã da vez era o ex-participante Rodrigão. Hoje, ele viveu um romance com Adriana Sant’Anna, com quem conheceu na casa, é casado e tem dois filhos.

Jonas Sulzbach – enquete BBB

Jonas Sulzbach era o galã do BBB 12, da Globo. O modelo e mister entrou no reality e causou com a sua beleza e corpo sarado. Na casa, Jonas andou de sunga e passou boa parte à beira da piscina. Atualmente, atua como influenciador fitness e tem um relacionamento com a ex-BBB Mari Gonzalez.

André Martinelli – BBB

No BBB 13, quem levantou os suspiros dos fãs foi o modelo André Martinelli. No reality show, ele se envolveu amorosamente com Fernanda Keulla, que mais tarde se tornou a nova milionária do pedaço.

Diego Grossi – enquete BBB

O galã entrou no BBB 14 como modelo, mas atualmente trabalha como influencer, cozinheiro e é motociclista. Diego também já participou do Power Couple Brasil, ao lado da esposa Fran Grossi, a quem conheceu no Big Brother Brasil. Ele também foi finalista de A Fazenda 11. Será que ele merece ser o galã da enquete BBB?

Fernando

Na edição de número 15, o galã era o participante Fernando. Na casa, ele viveu um triângulo amoroso com Amanda Djehdian e Aline Gotschalg. No entanto, o professor de educação física escolheu Aline para ser a mãe de seu filho. Atualmente, ele é apresentador da NBA na Band.

Renan Oliveira

O galã do BBB 16 mexeu com o coração de Munik Nunes e Ana Paula Renault, com quem protagonizou inúmeras brigas na casa do reality show. Atualmente ele segue carreira de modelo e virou digital influencer.

Daniel Fontes – enquete BBB

No reality BBB 17, quem levou o título de galã foi o agente de trânsito Daniel Fontes. Mesmo sendo considerado ‘planta’ em alguns momentos do jogo, ele levantou suspiros dos fãs do programa. Atualmente ele segue trabalhando como agente de trânsito e virou digital influencer.

Breno Simões

No reality BBB 18, quem levou o título de galã foi o arquiteto Breno Simões, que já entrou com o status de galã na casa mais vigiada do Brasil. Lá, ele se envolveu amorosamente com Ana Clara Lima e Paula Amorim, com quem namora atualmente. Breno está atuando como modelo e digital influencer.

Diego Wantowsky

No reality BBB 19, quem levou o título de galã foi o empresário Diego Wantowsky. Mesmo levando fama de fofoqueiro, ele encantou os fãs com o seu rostinho bonito e corpo malhado. Atualmente trabalha como empresário e digital influencer.

Guilherme Napolitano

Guilherme Napolitano foi o escolhido para levar o título de galã da edição do BBB 20. Na casa, o bonitão se envolveu com Gabi Martins e deixou Victor Hugo balançado. Fora da casa, ela até tentou o namoro com Gabi, mas não deu certo. Atualmente Guilherme trabalha como modelo e digital influencer.

