BBB21: entenda a ‘treta’ na casa após merchan com maquiagem

Nesta quarta-feira (27), os brothers foram maquiados pelas sisters após serem chamados pela produção para o segundo andar da casa do BBB21. Eles desfilaram depois de prontos, mas a situação desagradou Lumena, que virou assunto nas redes sociais e foi parar nos trends topics do Twitter.

Após o desfile dos brothers, Projota, Fiuk, Caio, Geraldo e Rodolffo no BBB21, Lumena não escondeu seu descontentamento. Ela alegou que não concordou com a brincadeira dos brothers de imitar mulher.

Segundo ela, a maquiagem em homem não deve ser piada, pois é uma forma de expressão e identidade, por isso, não gostou da forma que a brincadeira caminhou. Após o comentário da sister, um climão se instaurou na casa.

Depois do começo do debate, Fiuk, Carla Diaz e Karol Conka conversaram sobre o ocorrido no quarto colorido. Sentindo que desapontou Lumena, uma das pessoas que mais teve contato por causa da casa extra do BBB21, Fiuk chegou a chorar.

Lumena e Caio conversam após climão no BBB21

Depois de expressar sua opinião sobre o brothers terem se maquiado, Lumena desabafou com os colegas na varanda. “Cabe uma conversa porque o cara é gente boa”, disse Nego Di. Projota, que também se maquiou, explicou: “Eu falei para ela, eu não tinha essa visão”. Viih Tube apoiou Lumena: “Não tenha medo porque você foi a única que levantou [a questão]”.

Mais tarde na cozinha vip do BBB21, Caio estava tenso com a situação, mas conversou com Lumena. A sister explicou o motivo de ter ficado tão chateada, e chegou a se emocionar ao falar com o fazendeiro. Para ela, a situação não foi uma simples brincadeira.

“Sua brincadeira, assim como para todo mundo que veio aqui pra brincar, em mim foi em um lugar muito violento”, começou a sister, e Caio se desculpou. “Eu sei que você não sabe, porque eu sei que você não tem amiga travesti, você não tem amigo trans. E sua brincadeira chegou pra mim ‘grandão’. O que poderia ser chamado de brincadeira para outras pessoas é violência”, justificou Lumena. Após a longa conversa, os dois se acertaram.

A LUMENA É PERFEITA

Eu senti a dor de cada palavra que ela disse. #bbb https://t.co/jqwGlpoVlf — Leonardo Cesar 🌟 (@leocesaturn) January 27, 2021

Projota chora com a situação

Enquanto Lumena conversava com Caio, Projota desabafou com Karol Conká. O cantor acabou chorando e falou sobre a esposa e filha. “Eu nunca tinha conseguido fazer, eu nunca tinha deixado ninguém fazer, minha esposa…”. No entanto, a cantora consolou o amigo que já conhecia fora do BBB21.

“Projota, eu vou fazer exatamente como você desceu da escada e como todos deveriam ter descido, você desceu, olhou, mostrou a sua make e andou normal. Você não errou, o erro não está em se maquiar, o erro não está em botar um outro nome, um alter ego, o erro está em estereotipar. Você não fez isso”, explicou ela.

A sister contou e completou com seu ponto de vista: “É isso, está legal, não foi um erro gigantesco, acho que erro seria se a gente não debatesse, só saísse julgando”.