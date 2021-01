Enquete BBB 21: qual a expulsão mais polêmica do reality?

Ao longo de 20 edições do BBB (Big Brother Brasil) inúmeros acontecimentos como barracos, beijos e bebedeiras marcaram o reality show. Mas, curiosamente, somente na décima segunda edição aconteceu o primeiro caso de expulsão do confinamento da Globo, que estreia nova temporada no dia 25 de janeiro. Relembre todas as expulsões do reality e vota na Enquete BBB 21: qual a expulsão mais polêmica?

Daniel

Foi no BBB 12 a primeira expulsão da história do Big Brother Brasil. Na ocasião, Daniel foi acusado pelo público de que teria tido uma suposta relação sexual com Monique Amin enquanto ela estava bêbada após uma festa que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

Diante das imagens, a Globo optou por desclassificar o participante do reality show para que ele pudesse responder judicialmente fora da atração. Monique chegou a ser chamada ao confessionário e disse que não foi abusada sexualmente. Daniel foi inocentado.

Ana Paula Reunalt

No BBB 16, a jornalista mineira caiu em provocação e foi expulsa do reality show. Durante uma festa, Adélia jogou bebida no cabelo da sister, que irritada, deu um tapa na cara de Renan, seu então rival no jogo. O modelo foi ao confessionário e denunciou a agressão da famosa. Enquete BBB 21.

Marcos Harter

O cirurgião plástico foi expulso do BBB 17 após ser acusado de praticar um relacionamento abusivo com Emilly Araújo, que mais tarde se tornou campeã da edição. Durante o confinamento, foi apontado pelo público que o médico ameaçava a então affair e fazia abusos psicológicos. Em uma das ocasiões, o famoso teria deixado marcas roxas no braço da sister.

Fábio

O modelo nem teve a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, já selecionado para o BBB 19 e confinado em um hotel no Rio de Janeiro, Fábio não teria contado à Globo de que tinha contrato com outra marca. Mais tarde, a direção da emissora descobriu o feito e expulsou o brother do programa. Enquete BBB 21.

Vanderson

O biólogo foi expulso nos primeiros dias do BBB 19 após ser intimado pela Delegacia da Mulher a prestar depoimento sobre acusações de estupro, importunação sexual e lesão corporal. Vanderson foi inocentado por falta de provas em relação as acusações de estupro e importunação sexual.

Hariany Almeida – Enquete BBB 21

Ainda no BBB 19, faltando apenas um dia para a final da temporada, Hariany Almeida foi expulsa após empurrar Paula von Sperling no chão do quarto após uma festa. Paula caiu de costas e quase bateu a cabeça na cama.

A produção do Big Brother Brasil analisou as imagens e constatou que a modelo quebrou a principal regra do programa que é ‘proibido agressão física’. Vote na enquete BBB 21: qual a expulsão mais polêmica?