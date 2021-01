O Big Brother já começou em clima de romance. Nesta segunda-feira (25), no primeiro dia do reality, o público já conseguiu perceber possíveis casais dentro da casa. Sendo assim, se destacaram Fiuk e Juliette, Pocah e Kerline, e Caio e Rodolffo. Veja mais sobre os pares e escolha o melhor “casal” do reality na enquete BBB 21.

Enquete BBB 21: qual casal você já shippa no reality? Fiuk e Juliette

Keline e Pocah

Caio e Rodolffo Vote

Web shippa Fiuk e Juliette, mas volta atrás

O shipp entre Fiuk e Juliette foi um dos primeiros assuntos na estreia do BBB21. Os dois foram imunizados junto com mais quatro participantes e ficaram na casa extra do reality.

Quando chegou, Fiuk foi a primeira pessoa que a advogada teve contato, e o “clima de romance” entre os dois foi comentado no Twitter. Porém, o jogo virou após algumas horas.

Depois de observar mais os dois, as pessoas começaram a achar que Juliette estava pegajosa demais com o cantor. Rapidamente inúmeros memes tomaram conta da timeline, e o “casal” parou de ser shippado. Também aconteceram comparações com o ex-BBB, Victor Hugo.

A glr do twitter dps de ter shipado fiuk e Juliette: #BBB21 pic.twitter.com/LL6eoZMsHU — comentarista (@Alicefe2566) January 26, 2021

Vários internautas brincaram sobre Fiuk ter se arrependido de ter interagido com a sister, que ficou mais próxima dele.

“pq eu fui abraçar ela?” Fiuk || O BBB || Juliette pic.twitter.com/kumLRzmkyW — manu🧚🏻‍♀️ (@manuelabdorta) January 26, 2021

Keline e Pocah – Enquete BBB 21

Já o segundo shipper da web surgiu durante a prova pela imunidade. Após as duplas se formarem, Pocah do time ‘camarote’ e Kerline do ‘pipoca’ se juntaram para a disputa. Imediatamente no Twitter começaram os memes sobre como a modelo estava aguentando resistir ao ficar tão perto da cantora.

“Ficar na frente da Pocah assim seria a maior prova de resistência da história pra mim.”, brincou o internauta Jota Junior, no Twitter.

Ficar na frente da Pocah assim seria a maior prova de resistência da história pra mim. pic.twitter.com/qSP65ZGshD — Jota Junior (@jotaplays) January 26, 2021

“prova de resistência pra mim seria ficar com a cara colada na da Pocah e não poder beijar ela #BBB21”, comentou outra usuária, Nick.

prova de resistência pra mim seria ficar com a cara colada na da Pocah e não poder beijar ela #BBB21 pic.twitter.com/4XffAg0gCg — ɴɪᴄᴋ 🅴 (@fxckzjauregui) January 26, 2021

Enquete BBB 21: Caio e Rodolffo

Assim que chegou na casa do BBB21, Caio se aproximou de Rodolffo e disse que era fã do cantor da dupla Israel e Rodolffo, então rapidamente, eles tiveram assunto para conversar.

Mais tarde, também na prova de resistência, quem Caio escolheu como dupla? Rodolffo, que é seu ídolo sertanejo. Mas como a web não perdoa, logo começaram a fazer memes sobre os dois grudadinhos no pequeno espaço que tinham que ficar durante a prova. Enquanto a disputa acontecia, os internautas aprovaram para tirar sarro da situação.

eu tava pronta pra odiar o rodolffo e o caio, mas eles nn deixaram KAKAKAKAK#BBB21 pic.twitter.com/ioVcbVIzYd — 𝓐𝓷𝓷𝓪 🐚🎸🦋🎧 (@annaslytherinn) January 26, 2021

Apesar da brincadeira na internet, muitos dos internautas apoiaram a amizade dos dois na casa. Depois de conhecer os “casais” desse primeiro dia de jogo, qual o seu casal preferido da casa na enquete BBB 21?