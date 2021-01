O “Big Brother Brasil” já anunciou os participantes do programa. A edição repetiu a receita da edição passada e mistura brothers anônimos e famosos, e a internet está como? Vote na enquete BBB 21 do DCI e escolha seu participante favorito do reality.

Enquete BBB 21

Vote na enquete BBB 21 e escolha deu participante favorito da edição.

Enquete BBB 21: qual o seu participante favorito? Arthur

Karol Conká

Caio

Carla Diaz

João Luiz

Camilla de Lucas

Arcrebiano

Pocah

Juliette

Nego Di

Kerline

Lucas Penteado

Lumena

Rodolffo

Gilberto

Viih Tube

Yes

Thais

Projota

Sarah

Fiuk Vote

Quem são os participantes?

Antes de enquete BBB 21, conheça os participantes.

Karol Conká (Camarote): a rapper de 35 anos foi a primeira confirmada no Time Camarote do BBB 21..

Arthur Picoli (Pipoca) tem 26 anos e é o primeiro confirmado na pipoca. Ele é instrutor de crossfit em Conduru, no Espírito Santo, e já avisou: “Fiquei com fome, fiquei maluco”.

Carla Diaz (Camarote): a atriz já participou de “Chiquititas” e disse ao Gshow que tem uma meta: “Estou muito focada para ganhar R$ 1,5 milhão”.

Caio Afiune (Pipoca): o participante do grupo dos anônimos tem 32 anos e é fazendeiro em Anápolis (GO).

Camilla de Lucas (Camarote): a youtuber agita a internet com seus vídeos de comédia e agora vai agitar o camarote do BBB 21. “Quero é ficar milionária”, anunciou.

João Luiz Pedrosa (Pipoca) tem 24 anos de idade e é professor de Geografia em Santos Dumont, Minas Gerais.

Pocah no BBB 21 (Camarote): a funkeira tem 26 anos e é amiga de Anitta e Pabllo Vittar.

Arcrebiano (Pipoca): Arcrebiano só tem esse nome por um erro na hora do registro! O nome que a mãe havia escolhido era Clebiano. Ele é de Vila Velha, no Espírito Santo.

Nego Di (Camarote): gaúcho de Porto Alegre, o humorista e influenciador.

Juliette Freire (Pipoca) é advogada e maquiadora em Campina Grande, na Paraíba.

Lucas Penteado (Camarote): ator, cantor e poeta, é tataraneto de um dos fundadores da Vai Vai.

Kerline Cardoso (Pipoca) é de Fortaleza, no Ceará e estuda design de moda. (enquete BBB 21)

Rodolffo (Camarote): o cantor sertanejo Rodolffo, da dupla Israel & Rodolffo, é ex-marido de Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB 20.

Lumena, do BBB 21 (Pipoca): Lumena é uma psicóloga e DJ de Salvador (Bahia).

Viih Tube (Camarote): criou seu canal no YouTube aos 12 anos, durante a separação dos pais. Hoje, tem mais de 10 milhões de inscritos, e decidiu entrar no programa para se conhecer melhor: “O BBB vai me ajudar a mostrar quem eu sou, um outro lado meu”.

Gilberto (Pipoca): doutorando em Economia, Gilberto mora em Paulista (PE).

Projota (Camarote): ele já se apresentou no BBB e também nas Olímpiadas.

Thaís (Pipoca) é cirurgiã dentista natural de Luziânia, em Goiás. Ela tem 27 anos.

Fiuk no BBB 21 (Camarote): é filho do cantor Fábio Jr. e irmão de Cleo Pires.

Sarah Andrade (Pipoca): é consultora de marketing digital.

O que sabemos sobre o BBB 21?

✅ Inscritos e convidados entram na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio, mas com novas emoções;

✅ Serão 100 dias de game, diversão e fogo no parquinho;

✅ Painel tático para todos da casa, e não mais só para o Líder;

✅ #FeedBBB turbinado: agora os brothers e sisters poderão declarar o interesse uns nos outros virtualmente no novo aplicativo, Flecha;

✅ Podcast do Líder: um espaço em que o brother que estiver como todo-poderoso da semana gravará um conteúdo em áudio, com ou sem a participação de outros confinados. Os outros participantes até poderão ver o momento em que a gravação estiver sendo realizada, mas não conseguirão ouvir o conteúdo, que ficará disponível no Gshow.

✅ Nova academia da casa também tem bar e lounge, para acomodar os que só querem ficar por ali só para jogar conversa fora;

✅ E é claro: as Provas de resistência, Bate Volta, Big Fone e Anjo e Monstro para colocar aquela pimenta no jogo;

✅ O Líder também manterá os privilégios da última edição – incluindo a imunidade, a chance de dividir a casa em Vip e Xepa e o poder do “não”, quando necessário.

