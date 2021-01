Enquete BBB 21: quem os imunizados devem colocar no paredão?

Antes do BBB 21 começar, o público votou e imunizou três participantes do time ‘camarote’ e três do ‘pipoca’. Sendo assim, Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette, Arthur e Lumena ficaram imunes. Mas em contrapartida, receberam a missão de indicar alguém da casa para o primeiro paredão da edição. Quem eles vão escolher para indicar? Vote na enquete do BBB 21.

Enquete BBB 21 : quem os imunizados vão escolher?

Enquete BBB 21: quem os imunizados irão colocar no paredão? Caio

Karol Conka

João Luiz

Arcrebiano

Kerline

Gilberto

Thaís

Sarah

Carla Diaz

Camilla de Lucas

Pocah

Rodolffo Vote

Durante o programa ao vivo, Tiago Leifert apareceu na casa extra onde os imunizados foram confinados. Depois de descobrirem que estavam imunes, eles receberam o colar de imunidade e tiveram a informação que se livraram do primeiro paredão da temporada. No entanto, Tiago não revelou como eles conquistaram essa mordomia em comparação aos demais.

Além disso, o apresentador colocou ‘fogo no parquinho’ e informou que eles teriam uma dura missão: teriam que escolher um, entre as outras 13 pessoas confinadas, para colocar no paredão.

Já na casa do BBB 21, apenas um pode ser imunizado. Nego Di e Lucas Penteado foram os vencedores da prova que aconteceu durante toda a madrugada e terminou apenas na manhã de hoje. No entanto, conforme Tiago Leifert explicou, pela regra, somente um dos dois poderia ficar com a imunidade.

Por isso, os imunizados vão poder escolher entre: Caio, Karol Conka, João Luiz, Arcrebiano, Kerline, Gilberto, Thaís, Sarah, Carla Diaz, Camilla de Lucas, Pocah, e Rodolffo para votar e colocar no paredão, ficando entre parênteses a escolha entre Lucas e Nego Di. Lembrando que, tudo pode mudar com o ‘Bate Volta’, a prova que acontece entre os emparedados para escapar da berlinda. Apenas o indicado do líder não tem a chance de fugir do paredão. Quem os brothers vão escolher? Dê sua opinião na enquete BBB 21.

Imunizados vão revelar sobre a indicação?

Enquanto conversavam na tarde desta terça-feira (26), os imunizados negociavam se iriam ou não contar sobre a indicação ao paredão. “A gente não tem que dramatizar, a gente tem que entrar feliz”, afirmou Fiuk.

Mas Projota discordou: “A galera não vai largar você”, disse. O rapper temeu que os demais pudessem se aproximar por interesse de não ser indicado ao paredão. Lumena também resistiu a contar para os demais sobre a indicação e depois uma breve discussão com Fiuk, eles resolveram a questão.

Após uma longa conversa, eles entraram em consenso de revelar a verdade e entregar que o grupo teria que escolher um para mandar para o primeiro paredão. A formação acontece neste domingo (31) e o primeiro eliminado pelos votos do público deixará o BBB 21 na próxima terça-feira (02). Quem você acha que os seis vão escolher para indicar à berlinda? Vote na enquete BBB 21.