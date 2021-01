Enquete BBB 21: quem você não quer que entre no programa

Depois do sucesso do Big Brother Brasil 20, as expectativas do público para o BBB 21 são altas. Vários são os famosos cotados para o time ‘camarote’. Mas a confirmação dos participantes ainda não aconteceu. Apenas dia 18 os nomes vão começar a ser revelados. Segundo Léo Dias, Fiuk, Camilla de Lucas e mais foram apontados para estar no programa. Vote na enquete BBB 21:

Enquete BBB 21

Apesar de muitos quererem os artistas “confirmados“, tem quem não simpatize com os supostos participantes e ver o possível brother ou sister por três meses no reality não seria nada agradável. Confira alguns dos nomes que já foram divulgados e escolha quem não deve entrar na lista de participantes do BBB 21 esse ano.

Fiuk deve estar no BBB 21?

Fiuk, de 30 anos, é um dos mais falados sobre a possibilidade de entrar no BBB 21. Com sua última atuação em ‘A Força do Querer’, o programa da Globo seria uma boa opção para o filho de Fábio Jr se destacar na mídia mais uma vez. Ele foi um dos nomes citados por Léo Dias, como confirmado no confinamento.

Carla Dias – enquete BBB 21

A atriz, de 30 anos, que, assim como Fiuk, está no ar em ‘A Força do Querer’, foi convidada para o time ‘camarote’, segundo o colunista do Metrópolis. De acordo com Léo Dias, ela já estaria confinada para participar do BBB 21. Vale destacar que a maior parte das últimas fotos no Instagram da artista, são antigas o que dá pista de sua possível entrada no programa.

Felipe Titto

Felipe Tito foi apontado com um dos futuros brothers da edição 21. Curiosamente, o ator, de 34 anos, quase entrou no BBB 20. Em conversa para o canal de Matheus Mazzafera, ele revelou que recebeu o convite, mas não conseguiu entrar no programa no ano passado. Será que dessa vez vai rolar?

Kéfera – enquete BBB 21

Kéfera é uma das grandes apostas de que estará no BBB 21. Ela foi um dos primeiros nomes para estar no reality, vários fãs a querem no programa.

Outro indício da possível entrada da atriz no programa, é o Instagram desatualizado desde dezembro. Ela sumiu das redes sociais e Stories e pode ser uma das confinadas. Lembrando que a famosa atuou em uma novela da Globo, ‘Espelho da Vida’.

Ney Lima

O humorista Ney Lima chegou a viajar para o Rio de Janeiro. Ele até postou vídeos de que estava no projac. Depois das especulações se entraria no ‘camarote’ do BBB 21, Ney até brincou que “gostaria de falar com o Boninho”, em uma das suas publicações. Confirmado ou não, o humorista comoveu a internet.

Lucas Guimarães pode estar no ‘camarote’ do BBB 21

Depois de Lucas Guimarães ser apontado como um dos possíveis participantes do BBB 21, ele chegou a sumir dos Stories do marido, Carlinhos Maia.

Como justificativa para os fãs, Carlinhos alegou que o influencer estava viajando e os dois estavam apenas dando um tempo. Além disso, o Instagram não foi atualizado desde o começo do ano e os Stories também foram abandonados. Fora que Lucas é amigo da ex-BBB Gabi Martins.

Andressa Suita – enquete BBB 21

Andressa Suita passou pelo divócio de Gusttavo Lima em 2020, e é um forte nome para entrar no programa. Além disso, a modelo viajou para o Rio de Janeiro, e segundo a colunista Fábia Oliveira, ela foi ao projac ter uma reunião na Globo. Embora tenha ido para a capital fluminense, ela postou stories em casa, recentemente.

Gracyanne Barbosa

A musa fitness, casada com Belo, foi um dos primeiros nomes a aparecer na lista de supostos participantes. Bastante engajada no Instagram, Gracyanne Barbosa, de 37 anos, tem quase 9 milhões de seguidores. Se entrar no BBB 21, ela será uma das musas da casa.

Camila Loures

A youtuber, de 25 anos, começou a carreira musical recentemente e entrar no programa poderia engajar ainda mais seu trabalho. Com 12, 1 milhões de seguidores, ela teria uma grande torcida caso entrasse no programa. Vários influencers entraram no reality no ano passado.

Jão no BBB 21?

Jão, de 28 anos, é o cantor indicado para entrar no lugar de Gustavo Mioto, segundo Léo Dias. Amigo de Manu Gavassi, do BBB 20, o artista teria sido indicado por ela para entrar no programa que conta com a direção de Boninho. Assim como outros que já foram citados na lista, seu Instagram não é atualizado há dias, o que pode ser uma pista de seu confinamento para o BBB 21.