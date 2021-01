Enquete BBB: qual a melhor final do reality da Globo?

Ao todo foram 20 finais do Big Brother Brasil, e todas com muita emoção sendo apresentadas por Pedro Bial, e Tiago Leifert que deu sequência em 2017 e permanece até o momento. Perto do BBB 21 começar, relembre como foram as finais do reality que é sucesso na televisão, internet e redes sociais. Vote na enquete BBB!

BBB 1 – Relembre as finais do reality

A final do BBB 1 teve um toque a mais de emoção por ter sido a primeira da história do reality. Com ótima audiência, a emissora registrou Kleber Bambam levando para casa R$500 mil além de um carro. Na disputa com Vanessa, ele recebeu 68% dos votos do público.

BBB 2

No mesmo ano da primeira edição, em 2002, o BBB 2 teve a final com Rodrigo Caubói e Manoela. Saindo vitorioso o ex-brother teve 65% dos votos. Sem acreditar, ele abraçou a colega e perguntou se havia mesmo vencido o programa.

BBB 3

Em disputa com Elane e André Augusto, o Dhomini foi o campeão do BBB 2. Ele teve 51% de preferência do público do reality em um paredão com 14 milhões de votos.

BBB 4

Na final com Cida e Thiago, a ex-babá foi a primeira mulher a vencer o programa da Globo depois de quatro edições. Recebendo 69% dos votos, ela levou o prêmio que era de meio milhão de reais ao fim da disputa.

BBB5

Grazi Massafera e Jean Wyllys foram os finalistas da 5ª temporada do reality. Em uma final disputada entre os amigos, Jean foi o vencedor com 55% dos votos do público.

BBB6

Mara Viana venceu a edição contra Mariana e Rafael. Ela teve 47% dos votos e recebeu meio milhão de reais. Inclusive a edição teve Daniel Saullo, que no início do programa teve um envolvimento com a participante Mariana, mas a triu com Roberta. Depois da troca de affair, o casal foi eliminado e Mariana foi para a final.

BBB7

Quase que com unanimidade, Diego Alemão foi o vencedor da temporada contra Carollini, ele teve 91% dos votos. A porcentagem foi a segunda maior do reality, perdendo apenas para Fael do BBB 12.

BBB8

Gyselle e Rafinha tiveram uma disputa acirradíssima no BBB 8. Mas somados os votos, o músico teve 50,15% da preferência do público, enquanto a colega ficou em segundo lugar com 49,85%.

BBB9

Outra final marcante foi a da 9ª temporada. A disputa foi apertada e a diferença mínima. Em terceiro lugar Francine, que teve 30,54% dos votos, em terceiro Priscilla, que teve 34,61%, e Max foi o vencedor com 34, 85%.

Saiba qual foi a final do BBB10

Após participar do BBB 4, o polêmico, Marcelo Dourado voltou e venceu o programa na final com Fernanda e Kadu. Antes de chegar ao fim da disputa, ele havia encarado cinco paredões.

BBB11

Marila Melillo, Daniel e Wesley disputaram a final do BBB 11. Porém, foi a paulista quem venceu a disputa com 43% dos votos. Desta vez, o prêmio foi de R$1,5 milhão.

BBB12

Fabiana não teve vez na final contra Fael no BBB 12. Batendo um recorde, ele teve 92% dos votos, e foi o único vendedor do programa com essa porcentagem até agora.

BBB13

Fernanda Keulla foi a preferida da edição 62,79% dos votos. Já os concorrentes, Nasser, ficou com 28,29% e o terceiro lugar ficou com Andressa, que recebeu apenas 8,92%.

BBB14

A final do BBB 14 foi totalmente feminina. O trio de finalistas contou com o casal Vanessa Mesquita e Clara, que continuaram juntas depois do reality show, e Angela. A vencedora foi Vanessa, que teve 53% dos votos, já Ângela 28% e Clara ficou com 19%.

BBB15

O programa teve a final com Amanda Djehdian e Cézar. Mas o programa terminou com a vitória de Cézar, que se emocionou ao saber que teve 65% dos votos. Ele levou para casa o valor de R$1,5 milhão.

BBB16

Munik Nunes, que recebeu a média de 61,59% dos votos e se tornou a participante mais jovem a levar o prêmio, com 19 anos. Maria Claudia ficou em segundo lugar na disputa.

BBB17

Outra final só com mulheres aconteceu no BBB 17. Emilly foi a campeã da edição com 58% da preferência do público. Já em segundo lugar, ficou Vivian que recebeu 41% e em terceiro, Leda, com apenas 1%.



Como foi a final do BBB 18?

Com mais uma mulher vendedora, a final do BBB 18 teve Gleici Damasceno, levando o prêmio de R$1,5 milhão. Ela teve 57,28% dos votos, enquanto Kaysar, segundo favorito, obteve 39,33%. Para completar, a família Lima, com Ayrton e Ana Clara, teve 3,39% dos votos.

BBB19

Era para a final do programa ter três finalistas, no entanto, Hariany foi expulsa do programa um dia antes do término do programa e perdeu a chance de disputar o prêmio. Sendo assim, Paula foi a campeã com 61,09% dos votos e Alan ficou em segundo lugar na disputa.

Final do BBB 20

Na edição histórica do BBB, a final foi apenas entre mulheres. Em primeiro lugar ficou Thelma Assis, com 44,10% dos votos, Rafa Kalimann conquistou a segunda colocação, e Manu Gavassi acabou em terceiro. Tiago Leifert ficou emocionado e chorou durante o discurso para anunciar a vencedora.

