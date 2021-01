A grande final do programa é sempre o momento mais esperado de um reality. A expectativa parar saber se o seu favorito vai conseguir colocas as mãos no grande prêmio, ou se você vai ser obrigado a assistir aquele participante que você detesta sendo coroado vencedor são coisas que deixam quem é fã ansioso. Como nem sempre concordamos com quem leva o título de campeão, fizemos uma lista para você relembrar os vencedores do Big Brother Brasil e escolher quem deveria vencer mais uma vez o programa. Vote na enquete BBB e conte para gente a sua opinião!

Enquete BBB

Enquete BBB: quem merecia vencer o Big Brother Brasil mais uma vez? Kleber Bambam - BBB 21

Rodrigo Cowboy - BBB 2

Dhomini Ferreira - BBB 3

Cida - BBB 4

Jean Wyllys - BBB 5

Mara Viana - BBB 6

Diego Alemão - BBB 7

Rafinha - BBB 8

Max - BBB 9

Marcelo Dourado - BBB 10

Maria Melilo - BBB 11

Fael Cordeiro - BBB 12

Fernanda Keulla - BBB 13

Vanessa Mesquita - BBB 14

Cézar Lima - BBB 15

Munik Nunes - BBB 16

Emilly Araújo - BBB 17

Gleici Damasceno - BBB 18

Paula von Sperling - BBB 19

Thelma Assis - BBB 20 Vote

Enquete BBB – Kleber Bambam

Bambam foi o primeiro vencedor do reality show da Globo. Na época, o prêmio do programa não estava na casa do milhão e o brother levou R$ 500 mil para casa.

Rodrigo Cowboy

Rodrigo Cowboy recebeu 65% dos votos e foi o campeão do BBB2.

Dhomini Ferreira

Dhomini Ferreira foi o vencedor da terceira temporada do reality global. Dhomini chegou a voltar para o programa, na décima terceira edição, mas não durou muito. Ele devia vencer de novo? Vote na enquete BBB.

Cida

Cida foi a primeira mulher a ganhar o reality brasileiro. Ela devia voltar ao programa e vencer de novo?

Jean Wyllys – Enquete BBB

O BBB 5 marcou a primeira vez que o reality estabeleceu o prêmio na casa do milhão. Grazi Massafera foi vice-campeã e Jean Wyllys o grande vencedor.

Mara Viana – Enquete BBB

Mara foi a segunda mulher a levar o grande prêmio do reality para casa.

Diego Alemão

Diego Gasques, o famoso Alemão, foi o vencedor da sétima edição do programa. O participante conseguiu abocanhar 91% dos votos do público na grande final da temporada. Ele devia vencer novamente? Vote na enquete BBB.

Rafinha

A oitava edição do Big Brother Brasil foi vencida por Rafinha. Vote na enquete BBB.

Max

Em uma disputa muito acirrada, Max foi o mais votado na final do BBB 9 e foi coroado campeão.

Marcelo Dourado

Dourado, o vencedor do BBB 10, já havia participado do BBB 4 e perdido. A décima edição do reality show foi quando o prêmio passou de R$ 1 milhão para R$ 1,5 milhão. Vote na enquete BBB.

Maria Melilo – Enquete BBB

Maria foi a terceira mulher na história a vencer o Big Brother Brasil.

Fael Cordeiro