Enquete BBB 21: quem deve ser o primeiro eliminado?

Os participantes do Big Brother Brasil de 2021 já foram revelados, na última terça-feira (19), e não tem outro assunto que seja mais discutido na web do que a estreia da temporada, que já está logo aí, no dia 25 de janeiro, próxima segunda-feira. Apesar de conhecermos pouco os participantes anônimos, e mesmo conhecendo os famosos, não temos a verdadeira noção de como eles serão em um programa filmado 24 horas, já tem gente com favoritos. Além disso, sempre acontece de um ou outro participante não agradar logo de cara. Claro que sempre podemos mudar de opinião, mas até agora, quem você mais desgostou e queria que fosse eliminado logo de cara? Vote na enquete BBB 21 e nos conte!

Quem deve ser o primeiro eliminado do BBB? Karol Conka

Arthur

Caio

Camilla de Lucas

João Luiz

Pocah

Arcrebiano

Nego Di

Juliette

Lucas Penteado

Kerline

Rodolffo

Lumena

Vihh Tube

Gilberto

Projota

Thais

Fiuk

Sarah

Enquete BBB 21: quem você quer ver fora do jogo?

Ao término do anúncio dos participantes da edição, Tiago Leifert revelou que 6 participantes irão começar o reality com imunidade. O público deve votar no site oficial do programa para escolher 3 do camarote e 3 do pipoca para ficarem imunes na primeira semana do programa, juntos, os 6 serão os responsáveis por decidir qual dos 14 colegas que não estarão imunes será o azarado a ir para o primeiro paredão da temporada. Vote na enquete BBB 21.

Carla Diaz

A atriz tem 30 anos e já atuou na Globo, Record e SBT. Ela é do time camarote. Ela deve ser a primeira eliminada do programa? Vote na enquete BBB 21 e conte para o Jornal DCI sua opinião.

Karol Conká

A cantora de 34 anos é curitibana e faz companhia à Carla no time dos famosos da edição.

Leia também: youtuber invade casa do programa com drone

Caio

Caio é do time dos anônimos da edição. Ele é fazendeiro, tem 32 anos, duas filhas e é casado.

Arthur – Enquete BBB 21

O primeiro anunciado da edição é professor de Crossfit, tem 26 anos, solteiro e vem do Espírito Santo.

Camilla de Lucas

A carioca é youtuber, tiktoker e influenciadora digital. Fenômeno na internet, ela tem de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok.

João Luiz

João é de Minas Gerais, tem 24 anos e é professor de geografia. Ele deve permanecer na primeira semana do reality? Vote na enquete BBB 21.

Vote também: quem merecia vencer o Big Brother Brasil mais uma vez?

Arcrebiano

Arcrebiano é modelo, tem 29 anos e é de Vila Velha, Espírito Santo. Vote na enquete BBB 21.

Nego Di

Nego Di é humorista, youtuber e integrante do programa Pretinho Básico (Rádio Atlântida).

Juliette – Enquete BBB 21

A advogada e maquiadora é um dos anônimos da temporada.

Lucas Penteado – BBB21

O ator já participou da Malhação, e também é diretor, dramaturgo, poeta, apresentador, MC e slammer.

Leia também: conheça Lucas Penteado, participante do ‘camarote’

Kerline

Kerline é de Fortaleza, tem 28 anos e trabalha como modelo e influenciadora digital. Ela está no time dos anônimos. Vote na enquete BBB 21.

Enquete BBB 21 – Lumena

Participante do grupo pipoca, Lumena é psicóloga e DJ, tem 29 anos, é de Salvador e namora uma cantora baiana.

Leia também: participante surpresa, o que sabemos sobre os novos brothers

Rodolffo

Do time de famosos, Rodolffo é cantor sertanejo e já foi casado com Rafa Kalimann, que participou do reality em 2020.

Enquete BBB 21 – Viih Tube

Youtuber, escritora e influenciadora digital, a paulista tem 20 anos e mais seguidores que todos os participantes da edição, ela soma 16,3 milhões no Instagram.

Leia também: saiba quem é Viih Tube

Gilberto

Doutorando em economia, o participante do grupo pipoca é de Pernambuco.

Pocah – BBB21

A MC nasceu no Rio de Janeiro, tem 26 anos, é casada e mãe de uma menina. A segunda com mais fãs no Instagram da edição, a cantora tem 11,6 milhões seguidores na rede social.

Projota – Enquete BBB 21

O cantor e rapper de 34 anos é um dos famosos do grupo camarote.

Thais

Thais é cirurgiã dentista e tem 27 anos. Ela integra o time dos pipoca. Vote na enquete BBB 21.

Sarah

Sarah é de Brasília, consultora de marketing digital e tem 29 anos.

Fiuk – Enquete BBB 21

Filho de Fábio Júnior e irmão da atriz Cléo Pires, Fiuk é ator, cantor e modelo. Ele tem 30 anos e está na mídia há anos.

