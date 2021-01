O jogo começou antes do play! Todos os brothers e sisters do time ‘pipoca’ e ‘camarote’ foram divulgados nesta terça-feira (19). Logo, o público já buscou sobre a vida dos participantes e muitos já tem até seus preferidos da edição. Mas, afinal, quem merece vencer o BBB 21? Veja a lista com os participantes e vote na enquete BBB.

Enquete BBB

Enquete BBB 21: quem deve vencer o reality? Arthur

Karol Conka

Caio

Carla Diaz

João Luiz

Camilla de Lucas

Arcrebiano

Pocah

Juliette

Nego Di

Kerline

Lucas Penteado

Lumena

Rodolffo

Gilberto

Viih Tube

Thaís

Projota

Sarah

Fiuk Vote

Quem deve vencer o reality? Vote na enquete BBB

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Arthur – enquete BBB

Arthur é instrutor de crossfit, mas já tentou a carreira de jogador de futebol, e está no time ‘pipoca’ do BBB21. Natural do Espírito Santo, de 26 anos, ele afirmou ser competitivo. Dentro da casa, o que não pode faltar para ele é comida. “De 0 a 100, sou 200 competitivo. Não entrego nada barato para ninguém”, disse ao Gshow. Vote na enquete BBB!

Karol Conka

Karol Conka é rapper, cantora e apresentadora e está no time ‘camarote’ do BBB21. Ela ficou conhecida após bombar com a música ‘Tombei’, em 2015. A famosa é conhecida por lutar pela causa das mulheres e abordar temas como empoderamento feminino.

Caio – enquete BBB

Caio é fazendeiro, tem 32 anos, e mora em Anápolis, Goiás. Como fã do programa, ele afirmou que vai jogar para vencer e levar os R$1,5 milhão, mas além disso, seu desejo é ficar famoso. Fora do programa, ele está noivo, por isso, avisou: “Se alguma mulher for dar em cima de mim, vai ficar ruim para ela”, disse ao Gshow. Além disso, ele é pai de duas meninas.

Carla Diaz

Carla Diaz tem 30 anos, e está no time ‘camarote’ do BBB21. Quando tinha apenas 7 anos, ela ficou famosa na televisão por atuar na novela ‘Chiquititas’. Por ser preservada, ela revelou que o programa será um desafio. “Muita coisa da minha vida pessoal, às vezes, prefiro deixar para mim mesma. E no BBB, vou quebrar isso”, contou ao Gshow.

João Luiz

O professor de geografia, João Luiz, tem 24 anos, e está no time ‘pipoca’. Dedicado, ele é apaixonado por lecionar para a turma de adolescentes em Minas Gerais. Dentro do BBB21, ele afirmou que “vale tudo para vencer” e está na enquete do BBB.

Camilla de Lucas – enquete BBB

Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Camilla de Lucas foi uma das convidadas do time ‘camarote’. A influenciadora pretende mostrar que tem equilíbrio. “Acho que as pessoas têm uma impressão de mim de ser muito barraqueira, mas eu não sou”, disse ao site oficial do programa.

Arcrebiano

Educador físico e modelo, Arcrebiano pertence ao time de inscritos, o ‘pipoca’. Durante o confinamento, sua maior dificuldade será em controlar a mania de organização. Solteiro, ele terá liberdade para, quem sabe, ter um romance no BBB21.

Pocah

A cantora Pocah, de 26 anos, é do Rio de Janeiro, e foi convidada para o time ‘camarote’ do reality show da Globo. A artista é noiva de Ronan de Souza e mãe de Vitória, de 4 anos. Sua estratégia no jogo será em ter amizades. “Já quero ter meus BFFs lá dentro”, afirmou ao Gshow.

Juliette

Juliette é advogada e maquiadora, natural de Campina Grande, Paraíba, e entrou como inscrita no programa, ou seja, ela é do time ‘pipoca’. Aos 31 anos, seu maior sonho é se tornar delegada. Comunicativa e decidida, ela não gosta de levar desaforo para casa. “Gosto de lavar roupa suja. Não espero um dia para resolver uma coisa porque senão não durmo”, disse ao site.

Nego Di

Nego Di é comediante, tem 26 anos, e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De acordo com o participante do time ‘camarote’, sua maior qualidade é a sinceridade. “Sou muito papo-reto, olho no olho. Se não gostou, um direito seu. Não vou baixar a cabeça, vou me impor”, garantiu ao Gshow.

Kerline – enquete BBB

Participante do time ‘pipoca’, Kerline, é modelo e influenciadora, natural de Fortaleza, no Ceará. Ela não descarta um romance dentro do BBB21 e diz ser intensa. É minha maior qualidade e meu pior defeito. Ou sofro muito, ou estou muito feliz. Sou emocionada, eternamente apaixonada”, contou ao programa.

Lucas Penteado

Lucas Penteado fez sucesso como ‘Fio’ de Malhação. O ator é do time ‘camarote’ do BBB21, natural de São Paulo. Em busca do R$1,5 milhão, ele pretende dar uma casa para a mãe, se vencer o reality.

Lumena

Psicóloga e DJ, Lumena tem 29 anos, e é natural de Salvador, Bahia. Após construir sua carreira acadêmica, ela passou a se dedicar na área de discotecagem. Dentro do programa, ela quer conhecer mais sobre si.

Rodolffo – enquete BBB

O cantor Rodolffo tem 32 anos e é de Uruaçu, Goiás. Ainda criança, aos 7 anos, ele despertou para a música. O goiano já namorou com a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, da edição do BBB 21.

Gilberto

Gilberto está doutorando em Economia, tem 29 anos, e é natural de Jaboatão, Pernambuco. Com 10 anos tornou- se tornou mórmon. Homossexual ele só assumiu relacionamento com mulheres. Para o show, ele se definiu como “autêntico, sincero, honesto”.

Viih Tube – qual seu favorito na enquete BBB?

A youtuber e atriz tem 20 anos, é de Sorocaba, São Paulo e coleciona 39 milhões em suas redes sociais. Fora do reality, ela namora com o influenciador, Bruno Magri.

Thaís

Thaís é cirurgiã-dentista, tem 27 anos e é natural de Luziânia, Goiás. Ela afirmou que gosta de uma vida agitada. “Gosto de balada, se estou na balada, é a última da minha vida. Vivo muito. Quando estou triste, vou pra fossa, escuto sertanejo, vou pra sofrência”, contou ao site do programa.

Projota

Projota é cantor e rapper, tem 34 anos, e é do time ‘camarote’. Ele tem mais de 2 bilhões de visualizações de suas músicas nas redes sociais. Para o artista a parte mais difícil vai ser ficar longe da filha Marieva, que completa 1 anos em fevereiro.

Sarah – enquete BBB

Sarah é consultora de marketing digital e entrou no BBB21 no time ‘pipoca’. Ela, que é natural de Brasília, tem 29 anos e já morou em Los Angeles. Solteira, ela disse que não consegue ter um relacionamento sério.

Fiuk