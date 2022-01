Ano Novo Chinês 2022: como será o ano do Tigre de Água

Na China, a passagem do ano é uma das datas mais importantes. No entanto, diferentemente do que acontece no Brasil, o Ano Novo chinês segue o calendário lunar e tem 12 meses (nos anos bissextos, são 13). Por lá, a data é celebrada entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro e o período de feriados pode chegar a sete dias consecutivos, período em que é realizado o Festival da Primavera. O Ano Novo Chinês, em 2022, será o ano do Tigre de Água. Mas o que isso significa?

Quem explica é o astrólogo Jean Marques.

Quando é o ano novo chinês

As celebrações do Ano Novo Chinês tradicionalmente duram 16 dias, desde a véspera de Ano Novo Chinês até o Festival das Lanternas. Em 2022, isso é de 31 de janeiro a 15 de fevereiro.

O ano do Tigre da Água, no calendário chinês, começa no dia 1º de fevereiro e vai até janeiro de 2023, quando começará o ano do Coelho. O Tigre da Água só acontece a cada 60 anos e, de acordo com as características do animal, 2022 será um ano dinâmico, com bastante energia e vigor. Já o elemento água deve trazer um pouco de leveza, já que tem a ver com fluidez, capacidade de adaptação e transparência. Juntos, tigre e água regem o ano, que deve ser de movimento.

O astrólogo Jean Marques explica que o ano do Tigre da Água deve ser intenso e ao mesmo tempo leve. “O tigre é um animal impulsivo e ativo, mas a água tem essa característica de ser leve e contornar as coisas. Ela também é um elemento ligado às emoções. Por isso, é preciso ter cuidado para não deixar que o excesso de movimento, de atividades e de vontade de realizar coisas novas se transformarem em motivo de estresse e de agressividade”, diz.

De acordo com o horóscopo chinês, pessoas que nascem no ano do Tigre têm características marcantes como a liderança e a sabedoria. No entanto, também são impulsivas. Francos e abertos, quem é de Tigre gosta de novas experiências, já que também são pessoas corajosas e determinadas. O elemento água traz, para essas pessoas, a confiança, a responsabilidade e a fluidez.

Os últimos anos do Tigre foram 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 e 2010.

Como vai ser o ano do Tigre no Ano Novo chinês 2022

Comunicação – A comunicação é uma área que deve estar facilitada no Ano Novo Chinês de 2022. Autoconhecimento, expressão e diálogo são as palavras-chave nesse aspecto. Comunicações interpessoais serão beneficiadas pela energia do movimento que vai reger o ano do Tigre da Água.

Saúde – Cuidado com o excesso e com a impulsividade. Isso pode levar muitas pessoas a sofrerem as consequência do estresse, que é um dos maiores problemas da atualidade. A sugestão é praticar meditação, yoga, atividades prazerosas e contato com a natureza, especialmente com a água, para acalmar a mente.

Amor – O Ano Novo Chinês 2022 deve ser de muita paixão e envolvimento. Mas, por causa da energia impulsiva do tigre, é preciso atenção para evitar brigas e separações, principalmente porque a agressividade pode encerrar relacionamentos de maneira abrupta e trazer muitas mágoas.

Dinheiro – Em 2021, o ano foi regido pelo Boi, que está ligado aos aspectos profissionais. Este ano, como a energia do movimento estará em alta, o trabalho deve continuar trazendo resultados financeiramente positivos para quem se dedicar. Quem quiser uma promoção, por exemplo, precisa ser proativo e cavar oportunidades. Com dedicação, será possível conquistar o que se quer.

Como é o horóscopo chinês

O horóscopo chinês é dividido em 12 signos, que são representados por animais: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. O calendário exerce uma forte influência na cultura chinesa e tem mais de 2 mil anos de história.

Uma das principais diferenças entre o calendário lunar e o solar (o que costumamos usar no ocidente) é que, no primeiro, cada ano é regido por um signo. Sendo assim, o signo de cada pessoa é determinado pelo seu ano de nascimento e não pelo mês.

Os anos de nascimento das pessoas determinam seus signos do zodíaco chinês. No entanto, as coisas não são tão fáceis! Há um animal representando cada ano, mas o “ano” é definido pelo calendário lunar chinês, não pelo ano gregoriano com o qual você está familiarizado de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As datas do Ano Novo Lunar Chinês variam a cada ano, mas cairão em um dia de janeiro ou fevereiro. Se você nasceu em um dia de março a dezembro, não será difícil descobrir o seu signo animal do zodíaco, mas para pessoas que fazem aniversário em janeiro ou fevereiro, há mais chances de confundir seus signos.

Veja como descobrir o seu horóscopo Chinês aqui.

Festival da Primavera

O Festival da Primavera, que neste ano será entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro, é uma das épocas mais esperadas pelos chineses. As comemorações marcam a chegada do Ano Novo chinês e duram uma semana. É equivalente ao Natal ou Ano Novo no ocidente, quando as famílias se reúnem.

Em 2019, último ano em que o Festival da Primavera foi possível antes da pandemia, o número de viagens registradas chegou a 3 bilhões. Para 2022, o Ministério de Transportes do país espera um aumento de cerca de 35% em relação ao ano passado, podendo chegar a quase 2 bilhões.

Datas e calendário de Ano Novo Chinês de 2023 a 2032

Esta tabela abaixo mostra quando o Ano Novo Lunar é celebrado de 2023 a 2032 e quais são os signos animais para cada ano do zodíaco chinês.

2023 – Coelho

2024 – Dragão

2025 – Cobra

2026 – Cavalo

2027 – Cabra

2028 – Macaco

2029 – Galo

2030 – Cão

2031 – Porco

2032 – Rato

