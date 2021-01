Era de Aquário e o que ele significa para você em 2021

Esse é um ano com um enorme foco nas energias aquarianas, principalmente entre final de janeiro até o meados do mês de fevereiro. Teremos muitos planetas em aquário: Sol, Saturno, Júpiter e Mercúrio. Com isso, já podemos sentir um gostinho do que será a Era de Aquário!

Características dos aquarianos que guiarão a Era de Aquário

Vamos começar pelo básico: aquário é o 11º signo do zodíaco, é do elemento ar, sua qualidade é fixa e seu planeta regente é Urano. Este signo tem uma capacidade intelectual enorme e possui muita facilidade em aprender coisas novas. É também vanguardista, super original e inovador!

Certamente, sem aquário não existiria revoluções, pois ele está diretamente ligado a consciência coletiva, causas humanitárias e aos direitos iguais. Assim sendo, ele carrega um olhar visionário e futurístico. Com todos esses planetas em aquário, essas energias mencionadas acima se intensificam.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia mais: veja seu horóscopo para 2021 completo

Boa hora para planejamentos

Começando por Saturno, que vai ficar em aquário por mais ou menos 2 anos e meio. Saturno representa as estruturas, as leis, a sociedade, a política e também o tempo. Esse é um planeta que procura fazer tudo de uma forma mais convencional, obediente e seguindo as regras. Mas agora, em aquário, muita coisa será mudada, afinal, este signo quer liberdade, revolução e mudanças. Então, Saturno acaba perdendo um pouco da sua rigidez aqui e traz um período de reconstrução e progresso no coletivo.

Um planeta de planejamento em um signo de antecipação, ou seja, bons presságios para criarmos planejamentos eficientes para o que está por vir. Isso pode representar um avanço social, um avanço na ciência e nas tecnologias, revoltas e surpresas no cenário político também. Esse movimento irá trazer maiores preocupações e mais conscientizações a respeito das diferenças sociais, raciais e econômicas.

Sorte e fé

Aí vamos para Júpiter, que fica por aqui até final de dezembro. Júpiter é o planeta benéfico, da sorte, da fé, da expansão e abundância, mas também é justiceiro. Quando Júpiter atravessa um signo, beneficia e expande as qualidades, comportamentos e traços associados a ele.

Ao passar por aquário, todo o campo digital, virtual e tecnológico ganha um impulso extraordinário de crescimento. Júpiter vem expandir cada vez mais o mundo digital!

Dessa maneira, saturno e Júpiter trabalhando juntos em Aquário vão quebrar padrões, renovar e transformar antigas leis. Essa união traz mudanças de pensamentos e uma grande luta pela liberdade e direito iguais. Ainda incentivam novas formas de ensinos e novos formatos de trabalho. Esse é um olhar de maior otimismo e avanço para a humanidade.

Mercúrio retrógado

Já Mercúrio, que costuma ter uma passagem rápida de 28 dias pelos signos, ficará aqui em aquário até dia 15/03/2021, pois nesse meio tempo ficará retrógrado (de 30/01 até 20/02). Esse é um movimento interessante, afinal, Mercúrio rege a nossa mente racional, linear e dualista, enquanto aquário simboliza a nossa mente abstrata e não dual. Aqui Mercúrio ganha maior liberdade e pede para que pensemos de forma mais livre, saindo da mesmice, deixando ideias e pensamentos arcaicos e limitados para trás. Esse posicionamento nos favorece a pensar em como podemos ser diferentes daqui para frente. Teremos muitas notícias e novidades sobre tecnologia, ciência e sociedade nas próximas semanas.

Com o Sol nesse bonde, ele vem iluminar todas essas questões anteriores, vem trazer maior consciência social de fato. Nesse período sentimos necessidade de maior liberdade individual e coletiva. Alias, as causas sociais ganham força e foco e o senso de coletividade é ampliado. Imprevistos e mudanças inesperadas ocorrem também.

Com todo essa movimentação por Aquário, precisamos olhar para a forma que estamos lidando com o nosso meio, com a forma que lidamos com as diferenças sociais e refletir sobre o que podemos fazer para ajudar na transformação do todo!

O que podemos supor, então, é que o início da Era de Aquário em 2021 apenas dará início à cura generalizada que ainda está por vir. Podemos ver o surgimento de mais programas sociais e uma ênfase maior em cuidar uns dos outros. Bem-estar para todos é o próprio espírito da Era de Aquário, e isso significa que mesmo com dias sombrios pela frente, há algo verdadeiramente magnífico no horizonte.