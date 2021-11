Horóscopo do dia (01/11/2021): previsão dos signos para segunda-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 01 de novembro de 2021, segunda.

Horóscopo de Áries

Esse é um dia de glória, bençoes, abundância e alegria, ariano! Boas coisas tendem a chegar; oportunidades, notícias e respostas que estava aguardando. Você receberá reconhecimento e irá concluir algo que deseja há tempos. O universo está conspirando a seu favor.

Horóscopo de Touro

Essa segunda-feira promete ser bastante otimista para os taurinos. Você estará vivendo boas realizações no dia de hoje. Reconheça toda conquista e todo sucesso, se sinta confiante dos seus talentos, mas tenha bastante cuidado com o egocentrismo, não fique se achando superior que os outros.

Horóscopo de Gêmeos

Os movimentos que acontecem nos astros hoje fazem com que laços se fortaleçam e se aprofundam. Tudo o que for verdadeiro deve ser cultivado para que possa florescer ao longo desse ciclo lunar. Portanto, geminiano, foque no que você quer ver resultados!

Horóscopo de Câncer

Nesta segunda-feira você precisará ser mais flexível e adaptável, canceriano. O ideal aqui é evitar ideias e ações inflexíveis e antiquadas, então pegue mais leve hoje e também nos próximos dias, pois não adianta exigir tanto de si mesmo e nem dos outros, senão só haverá desgaste e conflito.

Horóscopo de Leão

Se o dia de ontem foi desafiador, hoje é um dia completamente diferente, leonino. Os aspectos astrais de hoje colaboram para manter um dia inspirado e produtivo, facilitando a compreensão das dificuldades, desarmando os conflitos com sobriedade.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, hoje e os próximos dias pedirão para que você deixe para trás ideias, comportamentos, hábitos e/ou até mesmo pessoas que não lhe ajudam a seguir em frente, pois estamos numa semana de lua minguante! Não é uma tarefa fácil, mas é importante que saia do conforto desse desconforto.

Horóscopo de Libra

Essa segunda-feira está muito voltada para energias do autocuidado, libriano. É muito importante que preste atenção no seu bem-estar, tanto físico quanto emocional. Se você não estiver bem consigo mesmo, dificilmente estará realmente bem em todos as outras esferas da vida. Busque onde você pode melhorar.

Horóscopo de Escorpião

Hoje é um dia mais sério para os nativos de escorpião. As conversas serão mais sérias, porém tranquilas e você sentirá todos na mesma sintonia – o que pode ser muito bom! Organize-se bem, é indispensável o planejamento no dia de hoje, assim você conseguirá finalizar tudo o que for necessário.

Horóscopo de Sagitário

Nesta segunda o compromisso com suas responsabilidades impera por aqui, sagitariano. Sobriedade, discrição, dedicação e disciplina são as qualidades que melhor se sintonizam com a demanda de hoje e dos próximos dias. Então nada de negligências!

Horóscopo de Capricórnio

Às vezes você é muito bonzinho e tolera muitas coisas que não deveria, capricorniano. Os astros hoje pendem para que mude o jogo e imponha limites em certas situações e em suas relações. Se empondere, você não precisa aceitar coisas que não são do seu feitio.

Horóscopo de Aquário

Aquário, hoje você sentirá a disposição física aumentando, te dando ainda mais energia para arrematar e concluir tudo o que ficou pendente até aqui e começar a semana com um ar de novidade. Há bastante determinação e motivação hoje, aproveite!

Horóscopo de Peixes

Peixes, você pode ter sentimentos de carência, ciúmes ou insegurança. É sempre bom lembrar de se conectar com pessoas e coisas importantes para o seu momento atual, colocar os pés no chão e observar mais a fundo tais sentimentos de fantasias e frustrações. Também fique vigilante com autocríticas e autossabotagens.