Horóscopo (02/03/2022): previsão de hoje, quarta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta-feira, 02 de março

Horóscopo do dia: as estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica para Áries, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para hoje, 02 de março de 2022, quarta-feira.

+ Previsão dos signos de março de 2022

Horóscopo de Áries

Esse é um dia para se inspirar e seguir o caminho do seu coração, ariano. Ouça sua intuição, dê importância para suas emoções, siga aquilo que tetraz alegria e paz. Novas possibilidades hão te surgir nos próximos dias, então esteja alinhado com seus sentimentos e com a sua essência!

Horóscopo de Touro

Touro, a Lua Nova no céu é indicação de um novo ciclo que se inicia, essa em especial pede mais sensibilidade e entendimento para encontrar a melhor solução para os desafios que se apresentarem. A energia que paira no seu dia lhe tornará uma antena parabólica, atraindo insight e uma impetuosidade ao agir, principalmente te deixando mais ágil na solução de imprevistos. Aproveite!

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, nesse dia o melhor a se fazer é ficar de boa e na sua. Evite criar tantas expectativas sobre alguém ou sobre alguma situação, pois isso tende a levar a uma enorme frustração. Também é importante ter muita consciência sobre seus atos, pois sem querer você pode acabar magoando muito alguém especial.

Horóscopo de Câncer

Nessa quarta-feira os cancerianos estarão mais sensíveis ao que se passa ao entorno! Hoje pode ficar mais difícil descriminar emoções que sejam suas ou do ambiente em que está inserido, então fique atento para saber o que não te pertence. A energia do dia transborda a sua sensibilidade, aumentando a percepção além da esfera pessoal!

Horóscopo de Leão

Hoje acontece o encontro do Sol com a Lua, é a razão que encontra com a emoção. Ao alinhar suas emoções com seus objetivos, fica mais fácil conquistar resultados positivos! Esse é um excelente momento para abordar temas mais espinhosos, uma vez que a empatia tenderá a prevalecer, fazendo com que as diferenças não sejam obstáculos para se chegar num denominador comum.

Horóscopo de Virgem

A tônica da sua quarta-feira é Poder! Você está com a faca e o queijo, virginiano. É hora de assumir seu lugar de poder, reconhecer seu talento e fazer o que é preciso para alcançar seu grande objetivo, mas claro, faça o que for preciso com honestidade e sendo justo. Fique em alerta, tem gente tentando te trapacear!

Horóscopo de Libra

Libriano, se possível, nessa quarta-feira, foque em atividades que levantem o seu astral e que te façam bem. Também permita-se ficar mais recolhido, desconectar das redes, se distrair e deixar as coisas importantes para um momento mais favorável. Nesse período muita coisa vai clarear e aliviar ao longo dos dias.

Horóscopo de Escorpião

Esse é um dia onde será necessário agir com mais compaixão e empatia, escorpiano. Pense duas vezes antes de descontar sua raiva ou angustia em alguém, lembre-se que você não sabe pelo o que o outro está passando. Também é importante relevar algumas coisas. O momento é de tensão e nada vai ser resolvido sob estresse.

Horóscopo de Sagitário

Hoje os astros te impulsionam, mas também te alertam: vai com tudo, no entanto, cuidado com exagero. Nessa quarta-feira ficará difícil conter entusiasmo, desejos, emoções e sentimentos diante de qualquer situação que se apresente. Tenha cautela com compensações, já que as emoções, sentimentos, vontades terão maior dificuldade de saciedade.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, nessa quarta é preciso tomar um pouco de cuidado com transportes e trânsitos. Nos relacionamentos, conversas importantes podem acontecer e serão bem necessárias para que você e seu par se alinhem e se harmonizem. Não fuja dos problemas, a hora de resolve-los é agora!

Horóscopo de Aquário

Aquário, o início dessa sua semana e até do seu mês está com uma energia um pouco intensa e questões complexas podendo vir à tona interna e externamente. Tente respirar fundo hoje e ao longo dos próximos dias também. É preciso estar atento e muito consciente diante das suas escolhas e atitudes.

Horóscopo de Peixes

A Lua está Nova no seu signo, peixes, com isso é importante que respeite um ritmo mais lento e mais introspectivo. Use a sensibilidade que há para ativar a criatividade, encontrando respostas e até outras soluções antes impensadas. Se puder, neste dia, opte por se poupar em relações de assuntos mais difíceis de serem abordados, já que há uma potencialização das emoções.