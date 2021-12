Horóscopo do dia (14/12/2021): previsão de terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 14 de dezembro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

A sua terça-feira promete ser muito positiva e inspiradora. Busque ter um dia mais leve, divertido, sem grandes cobranças! Hoje os astros querem te provar que você é capaz de alcançar muita coisa bacana na sua vida sem precisar se descabelar, passar noites sem dormir e sem ficar se criticando a todo momento.

Horóscopo de Touro

Seu dia começa animado, cheio de vontade de realizar coisas, acreditando que tudo há de se resolver da melhor forma possível! Invista também no seu magnetismo e poder de sedução para obter resultados positivos. O clima que paira de cordialidade tende a aumentar a receptividade, sendo esse um excelente momento para acordos e negócios.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje os astros lhe oferecem muita energia para seguir adiante. Você, com certeza, não terminará este dia mergulhado em um mar de pessimismo, pelo contrário, estará cheio de coragem para realização, para se reinventar, renascendo como uma fênix. Não deixe que ninguém e nem nada faça duvidar de si mesmo e do seu poder!

Horóscopo de Câncer

Hoje você se sentirá mais inspirado do que nunca! Um dia que favorece a iniciativa, os começos e os movimentos, portanto, não fique esperando nada de ninguém e nem que as coisas aconteçam milagrosamente. Saiba que você tem tudo em mãos para ir além e alcançar o topo.

Horóscopo de Leão

É importante que você entenda: quanto mais você se cobra, mais você se exige e mais você se sente tenso, assim cai num looping de autossabotagem imensa. No dia de hoje, respire fundo e se desfaça de suas próprias amarras! Você não precisa ser produtivo o tempo inteiro, você não precisa ser sério o tempo inteiro.

Horóscopo de Virgem

Neste dia é importante que busque momentos e lugares sossegados para estar consigo mesmo, a fim de que possa fazer uma análise racional dos últimos acontecimentos. Se dar esse tempo é fundamental para uma compreensão mais clara de tudo. Prudência e paciência podem ser fundamentais para saber o momento certo de agir.

Horóscopo de Libra

Hoje é um dia lindo para você se acolher, se conectar com a espiritualidade e se abrir para inspirações. É recomendável evitar conversas importantes e discussões hoje, pois pode ficar tudo mais confuso, não chegarem num consenso e só gerar desgastes. O foco do dia está em si, com sabedoria e amor escolha honrar a si mesmo.

Horóscopo de Escorpião

Neste dia o céu inspira libertações. Pode ser que seja preciso mudar a rota, encontrar novos caminhos, abandonar velhos vícios e apegos. O período revela a sua maturidade nos intercâmbios, a verdade, a cumplicidade e o comprometimento em suas relações.

Horóscopo de Sagitário

Hoje os astros te questionam: como anda a sua fé na magia da vida? Até que ponto é capaz de trazer magia, arte, sensibilidade e encantamento para a sua rotina, seus afazeres e seu serviço aqui e agora? Saia um pouco da caixa, mude um pouco o seu dia-a-dia e busque novas inspirações.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, durante o dia e essa semana, é melhor evitar a companhia de pessoas agressivas e intolerantes. Situações opressoras podem chegar ao limite. Também é hora de decidir: o que precisa ser desapegado, deixado para trás?

Horóscopo de Aquário

Hoje o céu te estimula a agir com autonomia, mas com cuidado para não parecer muito crítico. Durante o dia e nos próximos o clima pode ser de inquietação. É importante que cultive a gentileza e prudência ao se relacionar. O astral favorece as práticas espirituais, a meditação, os momentos de reclusão e solitude e o entendimento de suas emoções!

Horóscopo de Peixes

Hoje vale tomar mais cuidado com os relacionamentos. Evite pecar pela agressividade, prefira promover limpezas e mudanças em hábitos e comportamentos. Preste atenção para não alimentar raiva, impaciência ou frustração. Com mais autoestima você pode investir no seu desenvolver pessoal e em trocas mais amorosas.