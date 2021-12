Horóscopo do dia (16/12/2021): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 16 de dezembro de 2021, quinta.

Horóscopo de Áries

Neste dia, mas principalmente à noite, os ânimos estão mais exaltados e você pode se sentir mais impaciente. Ariano, é importante que evite conflitos e ignore as provocações! Suas emoções podem apresentar desconfianças e confusões, tente se acalmar antes de agir.

Horóscopo de Touro

A Lua se harmoniza com Vênus, promovendo o flerte, a sedução e a harmonia. Excelente aspecto para reconciliações e encontros animados. Esse é um belo dia para os solteiros, ainda há esperança em terminar o ano namorando!

Horóscopo de Gêmeos

Os astros vêm trazer uma luz no fim do túnel para o seu fim de ano, geminiano. Hoje é oportuno a recuperação e regeneração daquilo que parecia perdido, sem solução. Transforme-se e invista nos seus desejos. Se sente no seu coração que algo pode ser recuperado, corra atrás!

Horóscopo de Câncer

No fim da tarde você poderá sentir o clima mudando bruscamente. Se antes era uma energia de maior foco no trabalho e necessidade de segurança, você sentirá a energia mudando para um lugar de maior sociabilidade, vontade de mudanças! Esteja entre amigos, converse sobre suas vontades e mude o que for necessário.

Horóscopo de Leão

Leonino, nessa quinta-feira use o vigor e a coragem para levar adiante seus planos e desbravar os caminhos em direção aos seus objetivos. Não é porque o fim do ano está próximo que você tem que desistir ou desacreditar dos seus objetivos!

Horóscopo de Virgem

Hoje os astros trazem uma atmosfera mais suave, trazendo otimismo e esperança para este dia, virgem! Portanto, seja flexível, não seja exigente ou rígido com as pessoas do seu convívio. É tempo de encontrar felicidade e não procurar motivos para brigas.

Horóscopo de Libra

Libriano, tenha cuidado com a impaciência e a irritação para não sofrer acidentes desnecessários ou até mesmo para não se meter em confusões. Desatenções e desconfianças podem gerar discussões bobas e conflitos maiores. Relaxe hoje!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, hoje o chamado é para que você aposte no inusitado e em novas ideias e abordagens. Deixe de lado a programação e as expectativas e sinta o momento. Se solte mais e se entregue para a vida sem querer prever ou controlar os próximos acontecimentos.

Horóscopo de Sagitário

Neste dia o Universo sinaliza que os desencontros ainda são uma possibilidade real, sagitariano. O melhor a se fazer é não forçar a barra e escolher bem em que ou em quem investir sua energia. Tenha paciência, é só um dia difícil, isso não deve ser rotina.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, hoje você vai acordar se sentindo revigorado e renovado. Vale a pena revisitar ideias e projetos, é possível encontrar novas maneiras de superar algo que achava intransponível. O momento favorece transformações, abrace essa energia pois ainda há tempo de ressignificar coisas para começar um novo ano mais pleno.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, é importante que mantenha as expectativas sob controle. Não espere demais dos outros, nem despreze o que está à sua mão. Sob os aspectos astrais de hoje, a tendência é superestimar seus potenciais e contatos. Procure não agir em desconfiança.

Horóscopo de Peixes

Os movimentos no céu hoje estão excelentes para ativar a imaginação e a criatividade, pisciano. Tudo que envolve as artes e atividades inclusivas são favorecidas hoje. Então procure um momento no seu dia para se dedicar àquilo que te inspira.