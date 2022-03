Horóscopo do dia (17/03/2022): previsão de quinta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta-feira, 17 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 17 de março de 2022, quinta.

Horóscopo de Áries

Áries, esse é um momento de grande atividade mental, foco na intelectualidade, expansividade e comunicação. Dia perfeito para o diálogo ou para aprender coisas novas. Atenção para não cair na superficialidade das coisas e das pessoas, tão pouco em fofocas. Não acredite em qualquer informação que vê por aí!

Horóscopo de Touro

Nesta quinta, o universo mostra que é tempo de se libertar de algum amor do passado ou da forma de se relacionar atual. Velhos padrões emergem por esses dias pedindo dissolução! Alguma vivência passada pode estar impedindo você de viver plenamente o amor no presente. Corte laços de outros momentos e permita que o amor possa fluir livre, indica a previsão astrológica.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, é hora de se conectar consigo e com a sua voz interior, pois só assim é possível alcançar a verdade! Você até pode buscar conselhos com amigos, familiares, terapeutas, etc., mas mais importante, é o seu Eu Interior, a sua intuição. Só você sabe realmente o que é melhor pra você!

Horóscopo de Câncer

Câncer, você mais do que ninguém precisa saber que a vida é feita de fases, de ciclos. Etapas se fecham pra novas começarem. Tudo é transitório e essa é a única certeza que temos sempre. Pense que cada novo ciclo é uma colheita do ciclo anterior. Então aceite o plantio e a sua colheita. Tenha consciência também de que alguns ciclos podem se repetir até que a lição seja aprendida.

Horóscopo de Leão

O momento atual é de recuperação e cura. Foque na sua saúde, leonino, se for necessário procure acompanhamento profissional. Pare de negligenciar o seu cuidado. Também é momento de ajudar a quem precisa, através da sua alta generosidade e empatia. Dê e receba apoio! Hoje a imaginação está em alta, então organize as ideias e use toda a sua sensibilidade para novas criações.

Horóscopo de Virgem

Virgem, os astros te convidam a se libertar de tudo aquilo que te desvia da sua liberdade e da sua autonomia. Isso pode ter relação com dependências de todos os ti, sejam emocionais, financeiras e também no âmbito de tomar suas próprias decisões. Reflita sobre o que te tira do domínio de si mesmo! É tempo de adquirir mais firmeza.

Horóscopo de Libra

Libra, é tempo de se libertar de tudo aquilo que te agride, direta ou indiretamente. É hora de respeitar mais a sua sensibilidade e seu espaço pessoal, e isso está relacionado a ambientes físicos, virtuais, a relações, alimentos, enfim. É preciso que tire um tempo exclusivamente para você, com intuito de descansar e então ter maior percepção daquilo que te faz mal.

Horóscopo de Escorpião

Esse é um momento de vitalidade, força e ardor, escorpiano! Coloque energia naquilo que te faz sentir vivo e faça as coisas com paixão. Atenção com a impulsividade, é bom pensar antes de falar ou tomar alguma atitude drástica. Cuidado também para não impor aos outros o seu ponto de vista de forma arrogante e autoritária. Flexibilize.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, analise se suas expectativas se encontram dentro da realidade, evitando futuras frustrações. Pode ser que você tenha maximizado uma situação além do necessário. Hoje será preciso vigiar os sentimentos para conter os exageros. Verifique se você está realizando coisas além da sua capacidade de dar conta.

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um ótimo dia para pegar toda a sua dedicação e colocar suas ideias em ação, caprica! Os astros favorecem uma progressão no trabalho e isso vai ajudar a turbinar seus ganhos. Então aproveite as oportunidades e se movimente para que seus planos deem certo! Evite ficar contando para todos sobre seus projetos e conquistas.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, nesse dia algumas despesas fora do orçamento e outros imprevistos com grana pode te deixar de cabeça quente. Então, o jeito é evitar sair ou esconder o cartão de crédito e não gastar com futilidades e bobagem. O lado bom desse dia é que o amor está no ar e tudo favorece muito a relação do casal. Corra pro amasso!

Horóscopo de Peixes

Seu dia tende a ser um tanto quanto exaustivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Estará mais vulnerável e sensível aos acontecimentos a sua volta, peixes. Portanto, tome cuidado para não pegar pra você aquilo que não te pertence e não cometa exageros. Moderação é a palavra de ordem do dia. Se possível, fique em casa ou vá para casa mais cedo, é importante que descanse.

