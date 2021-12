Horóscopo do dia (17/12/2021): previsão de sexta-feira

Horóscopo do dia: As estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica para Áries, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para 16 de dezembro, quinta-feira.

Horóscopo de Áries

Trabalhar em pares, colaborar com o próximo, promover encontros e reuniões, vão te ajudar a tirar o máximo do seu dia. Hoje o universo te convida e aceitar melhor a ajuda do outro e entender a importância do trabalho em equipe!

Horóscopo de Touro

Touro, a melhor coisa a se fazer hoje é tentar manter a sua agenda bem levinha e flexível para que o excesso de compromissos não seja um ponto negativo do qual possa atrapalhar o que realmente importa! Tente levar um dia mais calmo, pois a ansiedade e a insônia são uma possibilidade.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje e amanhã os geminianos estarão recebendo uma forte influência lunar! Então você vai perceber seus interesses mais voltados para o campo afetivo, doméstico, amoroso e familiar. Excelente dia para fazer tudo o que sentir no seu coração, seguindo sua intuição e desejos emocionais.

Horóscopo de Câncer

Nesta sexta-feira os cancerianos estarão mais comunicativos e também curiosos, novas coisas chamarão sua atenção e irão te despertar interesses que antes passavam batidos. Ainda poderá ver todos os lados da situação e adaptar-se com mais facilidade aos desafios.

Horóscopo de Leão

Leão, hoje você recebe uma energia na dose exata para animar sua sexta! O que for feito e decidido aqui tem boas chances de ser levado adiante, portanto, saiba muito bem onde você deseja colocar seu foco e energia. Ótimo dia para fazer dar certo seus planos.

Horóscopo de Virgem

Dia propício para trabalhos criativos que precisam de inspiração, mas também de muita transpiração. Aproveite a boa energia. Se dedique realmente ao que é importante para a sua missão, pois o universo está com você te amparando.

Horóscopo de Libra

Momentos muito gostosos lhe esperam nessa sexta-feira, libriano! Porém, isso vale somente para aquelas pessoas selecionadas a dedo para fazer parte da sua vida. Os astros apontam que o ideal é estar com pessoas confiáveis e mais intimas, ir em lugares familiares onde você possa se sentir confortável.

Horóscopo de Escorpião

Antes de começar o seu dia, o ideal é que revise a sua agenda e seus compromissos para assegurar que tudo está em ordem e sintonizado com seus objetivos, escorpião. Hoje, disciplina não faltará, portanto, aja de acordo.

Horóscopo de Sagitário

Você se sentirá super aberto às novidades e às descobertas, sagitário. Hoje e o final de semana são bons dias para trazer um novo olhar para algum projeto, trabalho ou relação. Não tenha medo do novo! É tempo de revolucionar aquilo que estagnou.

Horóscopo de Capricórnio

Nesta sexta-feira as conversas tendem a serem aceleradas e cheias de possibilidades. Você encontrará as palavras certas, as informações certas e as pessoas certas para dar um gás nos seus planos, capricórnio. Sabendo disso, preste muita atenção em suas conversas.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje é importante entender que a disciplina é a melhor atitude para fazer tudo funcionar nos conformes. Os astros lhe pedem maior comprometimento e dedicação nesse momento da sua vida. Foco e concentração são recompensados pela sensação de dever cumprido!

Horóscopo de Peixes

Pisciano, neste dia é interessante desacelerar e então poder refletir sobre suas emoções, ajustando a bússola interna para alinhar as velas na direção certa. Hoje é necessária muita conversa interna e sincera! Saiba que o melhor a se fazer é agir com calma, sem desespero.

Horóscopo de dezembro 2021: previsão mensal do fim do ano