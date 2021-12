Horóscopo do dia (18/12/2021): previsão dos signos para sábado

Horóscopo do dia: As estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica para Áries, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para 18 de dezembro, sábado.

Horóscopo de Áries

Ariano, desapegue-se! O que tinha que acontecer, aconteceu. Não vire o ano com culpa ou remorsos. Agora é a hora de deixar para trás tudo o que pode atrapalhar o caminho para o futuro. Às vezes você pode ser o seu maior empecilho nessa jornada.

Horóscopo de Touro

Seu sábado promete surpresas, taurino, momentos inesperados podem acontecer! Cuidado pra não ser cabeça dura demais e perder aquilo que o universo tem pra te entregar hoje. Nesse sábado o conselho é que se abra mais para o desconhecido e para o novo.

Horóscopo de Gêmeos

A lua no seu signo se opõe ao sol em Sagitário, esse aspecto marca o início da lua cheia. É importante que você se esforce para colaborar, participar e reconhecer o valor e a ajuda de quem está contigo. Para evitar atritos, evite cobranças. O dia pode ser intenso.

Horóscopo de Câncer

Hoje pode rolar alguns exageros, os aspectos que acontecem no céu podem te fazer esquecer um pouco de seus limites, câncer, por isso fique atento a tudo. Ótimo sábado para investir em conhecimento, estudos e leituras.

Horóscopo de Leão

Hoje os astros te trazem maior sobriedade, leonino, e isso possibilita que vivencia o momento com maior distanciamento emocional, agindo de forma mais racional! Também é um bom período para buscar o conselho de pessoas mais experientes.

Horóscopo de Virgem

Virgem, nesse sábado a conversa flui e as ideias pipocam sem parar aí na sua cabeça! Aproveite muito bem essa vibe para anotar tudo o que vier à tona e para conversar com pessoas inspiradoras. Viagens realizadas hoje e nos próximos dias tendem a serem divertidas.

Horóscopo de Libra

Libriano, os astros trazem um bom dia para recompor suas energias, após uma semana intensa. Você estará leve e em harmonia com o todo, o sono também será tranquilo, aproveite para descansar. Também é um bom momento para fazer uma viagem de lazer e se desconectar!

Horóscopo de Escorpião

Hoje os astros podem ampliar poderosamente assuntos sobre amor. Relacionamentos sólidos podem se beneficiar bastante nesse dia. Também há um chamado para transformar a forma que você vem se relacionando consigo mesmo, escorpião. Pratique mais o autoamor.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, você se sentirá esperançoso nesse sábado e se abastecerá de alegria para os próximos dias que antecedem o natal. Há muita alegria e otimismo previsto para você, então evite cair nas baixas vibrações de pessimismo, melancolia e vitimização. Encontre o lado bom em tudo.

Horóscopo de Capricórnio

Nesse sábado é bacana buscar a excelência em tudo o que fizer e perseguir suas ambições com garra, desde algo simples até algo mais complexo. Decidiu fazer uma receita nova para o Natal? Vai fundo! O momento é de escolher as sementes mais promissoras e iniciar seu plantio.

Horóscopo de Aquário

O clima desse sábado de manhã promete ser leve, porém, na parte da tarde se transforma podendo haver confusões. Cuidado para não se perder, seja nos pensamentos, nos estudos, no trabalho ou até mesmo no trânsito. Cheque duas vezes antes tudo o que for fazer.

Horóscopo de Peixes

Fique atento, pisciano, pois distrações e desatenções podem tirar o seu foco nessa manhã de sábado. A tomada de decisões é prejudicada por avaliações equivocadas. Então redobre a atenção e evite, se possível, assumir compromissos sérios nesse dia.