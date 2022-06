Horóscopo do dia (20/06/22): previsão de segunda-feira

Horóscopo de Áries

Sua semana pode começar com algumas tretas para serem resolvidas, ariano. Logo de cara você poderá se deparar com alguns desafios que podem te tirar a paciência, mas é muito importante que você saiba respirar fundo, acalmar os nervos, encontrar seu equilíbrio interno e agir de forma justa. Com confusão você não vai resolver nada.

Horóscopo de Touro

O dia de hoje traz possibilidade de insights surgidos nos sonhos ou em momentos de meditação. Então, taurino, não deixe de registrar as ideias que surgirem nessas horas. A sua semana começa com um quê mais espiritual, místico e bem intuitivo.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, não permita que comportamentos infantis atrapalhem seu dia com conflitos e desentendimentos. Procure manter a lucidez. Piadinhas infames não são muito bem vindas aqui hoje, já que o outro pode interpretar mal e você pode pesar na mão também.

Horóscopo de Câncer

Câncer, neste dia você perceber certo apego com vivências e até mesmo ideias do seu passado, isso talvez te causa uma ansiedade ou irritabilidade, te fazendo agir por impulso, o que pode te levar a cometer novamente alguns erros! Sabendo disso, fique atento, aja com cautela e tente se libertar desses apegos.

Horóscopo de Leão

Leonino, se você não assumir o controle da sua vida e simplesmente deixar com que os outros decidam as coisas por você, o peso na consciência e a dor de cabeça que você vai ter mais tarde vão te fazer perder noites de sono. Procure se colocar mais no controle das suas escolhas e da sua trajetória. Você não precisa se torturar pelos seus desejos.

Horóscopo de Virgem

Olhe para suas emoções, preste atenção na sua intuição e assim tente equilibrar melhor a sua vida pessoal e emocional, com a sua vida material e profissional, virgem. Nesse momento o Universo exige equilíbrio para o seu bem-estar e saúde mental. Não é bacana colocar o seu trabalho na frente de tudo.

Horóscopo de Libra

Um dia e um início de semana bastante agradável, com potencial para demonstrações de carinho e harmonia emocional. Lua e Vênus fazem uma linda dança de romance no céu, que lhe proporciona um dia bem sensível e apaixonante.

Horóscopo de Escorpião

Sua semana inicia com a área financeira e profissional super favorecida e em evidência, escorpiano! É um excelente dia para movimentar as coisas nesse aspecto da vida, consolidar a sua carreira e fazer investimentos maiores na sua empresa ou nos seus projetos.

Horóscopo de Sagitário

O dia de hoje pede calma e sabedoria antes de tomar qualquer atitude, fazer qualquer escolha. A semana vai começar cheia de coisas para fazer, pensar e resolver, sagitariano, tudo isso vai exigir muitas ações da sua parte, muitos movimentos importantes, mas é com cautela, análise e até solicitando ajuda, que você fará as melhores escolhas.

Horóscopo de Capricórnio

Intensidade e regeneração, ótimo para os amores mais antigos e para momentos mais quentes a dois. Sua semana já inicia favorecendo os relacionamentos amorosos, e se você estiver solteiro, aproveite a vibe astrológica para se declarar e chegar em quem você tem interesse.

Horóscopo de Aquário

Essa segunda-feira está super auspiciosa para você trabalhar dura em cima das suas ideias e ideais, aquariano. Grandes insights ocorrerão e você se sentirá disposto a agir e colocar a mão na massa para que tudo dê certo! Não tenha medo de trabalhar, de ousar de inovar.

Horóscopo de Peixes

Nesta segunda Lua e Netuno se encontram no seu signo, o dia está propício para encontrar um ponto em comum que favoreça o seu grupo de trabalho, de amigos ou as pessoas que moram com você. Evite trabalhos que demande atenção a detalhes. O ideal é usar a vibe astral de hoje para novas inspirações e criações.

