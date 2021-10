Horóscopo do dia (20/10/2021): previsão dos signos para quarta-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 20/10, quarta? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Ariano, se prepare para uma quarta-feira intensa, pois neste dia a Lua fica Cheia no seu signo, fazendo com que as emoções transbordem e com que tudo chegue a um ápice! É preciso estar bastante vigilante com os impulsos, a fala agressiva e a impaciência. Ótimo dia para canalizar toda essa energia para esportes e atividade física. Pense duas vezes antes de falar ou agir.

Horóscopo de Touro

A parte da manhã e da tarde trarão momentos e situações intensas por aqui. Você pode sentir um clima de estresse no ar e falta de paciência vinda de outras pessoas ou até mesmo de você. Tente manter o controle, pois no fim do dia as coisas dão uma acalmada e tudo ficará mais estável.

Horóscopo de Gêmeos

Dia de Eclipse Lunar e essa energia pode influenciar aspectos muito pessoais seu, geminiano. Os astros pedem mais atenção na área dos lazeres, portanto reflita: como está seu tempo de lazer? Quais são seus hobbies? Como estão os momentos de felicidade genuína na sua vida? Também é um bom período para estar mais presente com seus filhos, caso tenha.

Horóscopo de Câncer

Com a Lua entrando na sua fase Cheia hoje as emoções se afloram, as noites ficam mais movimentadas e cheias de sonhos, pode dar uma sensação de exaustão e qualquer coisa pode te tirar do sério. O ideal para o dia de hoje é se manter em movimento, sempre fazendo alguma atividade! Ótimo momento para praticar um esporte!

Horóscopo de Leão

O grande foco do seu dia vai para a esfera dos relacionamentos e parcerias, leonino. Momento oportuno para trocas, conhecer gente nova, expandir seus contatos profissionais e sair para encontros. Os astros também favorecem os aprendizados através dessas relações, portanto, fique atento, tudo pode acrescentar!

Horóscopo de Virgem

Virgem, nesse período de Lua Cheia e Eclipse Lunar, se prepare, pois muitas transformações de vida surtirão através dos seus relacionamentos. Lembre-se que nossas relações são como espelhos da nossa alma. É tempo de aprender com as vivencias e histórias de vida das pessoas a sua volta.

Horóscopo de Libra

Hoje a Lua faz uma oposição ao Sol que está no seu signo. É preciso tranquilidade para ter alcance de realização de qualquer objetivo neste dia. Obstáculos podem surgir, conflitos entre razão e emoção também, mas você poderá utilizar suas habilidades internas para buscar uma via de sucesso!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, não se irrite ou desvirtue sua atenção dos seus objetivos. Nada pode lhe tirar do caminho que você almejou. Muitos a sua volta terão pensamentos contrários dos seus, mas é importante sempre manter seu foco no que importa para você e nada mais.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, suas amizades estão em foco hoje, aliás, algum romance pode (re)surgir do seu meio social, talvez você passe a enxergar alguém próximo com outros olhos ou ainda algum colega te chame para sair. Esse também é um momento positivo para o lado intelectual, pode ser bem produtivo passar algumas horas estudando.

Horóscopo de Capricórnio

O universo hoje te convida para se conectar mais com seu lado espiritual, com seus sonhos e com tudo que te inspira, capricórnio. Saia um pouco do piloto automático e perceba com mais atenção o mundo ao seu redor. Também é tempo de romper com crenças antigas e limitantes, expanda sua consciência e horizontes.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, siga a sua intuição. Prepare o ambiente para um dia e uma noite calma e revigoramento corporal, que tal dedicar alguns minutos para meditar? Eleve seus pensamentos ao astral e acredite na realização dos seus desejos. Hoje é um dia de muita inspiração e para sonhar alto!

Horóscopo de Peixes

Você vai perceber sua capacidade empreendedora ganhando destaque com algumas conjunturas planetárias hoje e nos próximos dias, pisciano. O setor profissional está enaltecido. Ótimo momento para estratégias e planejamentos da sua carreira e até mesmo para parcerias profissionais. Mantenha a compostura diante de qualquer desafio!