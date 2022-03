Horóscopo: previsão dos signos para segunda-feira (21/03/2022)

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 21 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia – 21/03/2022

Horóscopo de Áries

A sua segunda começará agitada, então se puder, intensifique os exercícios matinais para acalmar os ânimos! A tendência é a impaciência, podendo fazer uma tempestade num copo d’agua. Quanto for contestado, respire fundo e conte até três.

Horóscopo de Touro

A Lua se opõe a Urano, que está no seu signo, aqui o importante é ter jogo de cintura! Situações inesperadas poderão tumultuar sua manhã, taurino. Tente fazer uma coisa de cada vez, para não impor um ritmo que acelere ainda mais, resultando em uma ansiedade. Tome cuidado com acidentes ao tentar dar conta de mais de uma coisa ao mesmo tempo.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, a mente estará aguçada, com grande poder de memorização. Então esse é um dia perfeito para estudar algo novo, ler um livro. Quanto mais se informar de algo, mais vai se sentir emocionalmente equilibrado. O momento também favorece transformações profundas através dos contatos e conversas.

Horóscopo de Câncer

Câncer, essa é uma segunda favorável para mudanças no visual! Invista naquilo que vai elevar sua autoestima e te trazer mais confiança. A dica do dia é fugir das distrações que podem rolar no trabalho, algumas pessoas podem querer que você tombe, abra os olhos. Cuidado para não acumular alguns estresses e acabar descontando no seu par.

Horóscopo de Leão

O momento está muito favorável para os leoninos serem vistos e reconhecidos no trabalho! Aproveite para agarrar as oportunidades, pois podem render um bom dinheiro. Quando o assunto é amor, os astros mostram que é um excelente momento para apimentar a relação.

Horóscopo de Virgem

Será preciso controlar os ciúmes hoje, virginiano! Ao invés de sair julgando ou cobrando algo do mozão, converse, procure esclarecimento de qualquer mal-entendido. Fora isso, há boas energias expandindo seus interesses e desejos, fique esperto para não perder oportunidades.

Horóscopo de Libra

Libriano, prepare-se para situações adversas, não se deixando abater por resultados negativos. Afinal de contas, nem sempre tudo sai como o esperado. Sua semana pode começar com alguns desafios, mas tente manter o otimismo. Esse não é um bom dia para procedimentos estéticos ou mudanças no visual.

Horóscopo de Escorpião

É preciso equilíbrio para evitar conflitos por bobagens, escorpiano. Tenha atenção com suas atitudes e palavras, pois você pode ser mal interpretado ou entender mal a fala do outro. No trabalho hoje é melhor ficar mais na sua e agir discretamente.

Horóscopo de Sagitário

Nesse dia a sua comunicação está em alta, sagitário. Aproveite para desenrolar tudo o que é preciso e que depende de terceiros. Fique atento, pois pode rolar algum desentendimento nas amizades, então muita cautela com aquilo que fala!

Horóscopo de Capricórnio

A segunda-feira vem com muito foco no trabalho. Há disposição para fazer tudo o que é necessário hoje. O financeiro também está favorável e há boas chances para ter uma grana extra legal! Já que você estará colocando muito atenção no trabalho, cuidado para não ignorar a pessoa amada.

Horóscopo de Aquário

O seu dia tende a ser exaustivo, aquariano, principalmente mais para o final da tarde. Tente poupar-se, não se cobrando tanto e evitando pegar muitas coisas para fazer. Dificilmente conseguirá estender muito, seja com trabalho ou com o estudo. Procure descansar hoje, isso amenizará o mau humor!

Horóscopo de Peixes

A sua segunda promete momentos agradáveis. Tente se divertir fazendo algo diferente, fora do habitual. A sorte estará ao seu lado, pisciano. Aproveite para enxergar de um ângulo mais amplo uma situação antiga que vem tirando seu sono. Olhe para a vida com otimismo!