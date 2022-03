Horóscopo: previsão para terça-feira (22/03/2022)

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 22 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique a previsão do seu horóscopo diário do dia 22 de março de 2022, terça.

Horóscopo do dia – 21/03/2022

Horóscopo de Áries

Fica atento ariano, pois seu dia está bem intenso com uma quadratura que rola entra Marte e Urano, podendo trazer à toa certos acidentes, acontecimentos ou sentimentos desafiadores, além de mudanças de planos e sentimentos – tanto na vida pessoal, quanto no coletivo. Então tenha um cuidado a mais de forma geral!

Horóscopo de Touro

Taurino, os astros estão bastante intensos por aqui hoje, aspectos desafiadores formam no céu para você. É importante ser muito cauteloso com tudo o que for fazer, principalmente com aquilo que envolve veículos e fogo, como: trânsito, viagens, cozinhar, etc. Alguns imprevistos tendem a surgir, seja flexível, caso contrário a dor de cabeça será maior!

Horóscopo de Gêmeos

Acontece uma conjunção super poderosa envolvendo Mercúrio, seu planeta regente, que favorece para se conectar com a sua intuição e se envolver com atividades artísticas que te ajudem a se expressar emocionalmente, geminiano, como pintar, cantar, dançar, desenhar, tocar algum instrumento, aquilo que mais faz sentido para você!

Horóscopo de Câncer

Nesse dia os cancerianos estarão estimulados a ampliar seus horizontes. Programar uma viagem ou mesmo aprender um novo idioma poderá ser uma forma de sair do corriqueiro. O alto astral do dia tenderá a prevalecer! Só não exagere, mantendo o foco em suas metas, pois assim ficará mais fácil vencer qualquer tipo de obstáculo que surgir.

Horóscopo de Leão

Hoje a energia é bem harmoniosa, o que favorece qualquer tipo de encontro – familiar, profissional ou romântico. As emoções estarão alinhadas com os acontecimentos. Não desperdice a oportunidade de esclarecer qualquer tipo de mal-entendido, leonino, não seja orgulhoso.

Horóscopo de Virgem

É preciso assumir com consciência e verdade aquilo que você precisa desapegar, transformar e ressignificar na sua vida, virginiano. Nem tudo está sobre seu controle. Nem tudo é como a gente planeja. É um bom momento para buscar ajuda no seu processo de cura, seja de amigos, familiares ou algum profissional.

Horóscopo de Libra

A sua terça-feira está um pouco conturbada no astral, então esse não é um momento indicado para ter conversas importantes ou tomar atitudes externamente, libra. O dia pede um pouco mais de clama, interiorização e reflexão, sendo melhor, talvez, deixar conversas e decisões importantes para outro momento!

Horóscopo de Escorpião

Hoje os astros vêm com um lado super poderoso de te ajudar a tomar consciência do que você precisa curar, transformar e revolucionar na sua vida, com a coragem de já colocar isso em prática, escorpiano. Então tire um tempinho nesse dia para fechar os olhos e se conectar coma cura de algo que seja intenso para você e que você sente que é importante ser ressignificado.

Horóscopo de Sagitário

A Lua ingressa no seu signo hoje trazendo um tom de nostalgia para o seu dia, sagitário. Você vai se pegar tendo devaneios, com a cabeça lá no passado! Alguns sonhos antigos podem retornar hoje, repaginados. Bom momento para ressignificar coisas que você deixou no passado.

Horóscopo de Capricórnio

A energia do dia é excelente para reverter uma situação de prejuízo. A palavra de ordem é transformação, seja de um negócio, de uma relação ou mesmo da aparência. Os astros pedem para que acredite no seu potencial. Explore novas possibilidades e se entregue para viver o mistério das coisas.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje o dia tem aspectos um pouco intensos acontecendo, principalmente na parte da manhã. Então tenha mais cuidado para não entrar em discussões ou ficar procurando motivos para se chatear. Se respeite o máximo possível e procure focar em atividades de autoconhecimento, leituras transformadoras e ferramentas de cura.

Horóscopo de Peixes

Você terá uma madrugada relaxante, o que resultará num descanso revigorante parar viver e fazer tudo o que precisa ao longo desse dia! Tente começar o dia de maneira mais leve, sem tanta pressa e pressão, peixes. Hoje o seu lado criativo estará ainda mais apurado. Então não descarte qualquer ideia que vier na sua cabeça!