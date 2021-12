Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 22 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (22/12/2021): previsão do signo de quarta-feira

Horóscopo do dia (22/12/2021): previsão do signo de quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 22 de dezembro de 2021, quarta.

Horóscopo de Áries

Nessa quarta-feira você amanhecerá bem disposto, pois a disposição física aumenta. A prática de esportes ou exercícios é indicada para o início da manhã e principalmente para você que acordar mais agitado. Ajudará bastante a lidar com o estresse do dia e com a ansiedade.

Horóscopo de Touro

Hoje tenha cuidado para não pressionar nada além da conta. Aspectos mais tensos ocorrem no astral podendo causar rupturas bruscas; seja nas relações, acordos, projetos, etc. Contorne, desvie e dê muito espaço para que a energia possa circular livremente sem forçar as coisas.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, nesta quarta-feira é muito importante que você cuide de si mesmo e da sua energia. Você estará mais suscetível a maldade alheia. Se proteja! Ótimo dia para fazer práticas mais espirituais que te proporcionam calmaria e alinhamento energético.

Horóscopo de Câncer

Quando você confronta o que te incomoda, você se fortalece! Portanto, canceriano, não fique aceitando tudo de cabeça baixa. Reconheça seus valores e busque sempre manter o foco naquilo que você acredita ser bom para si. Não aceite migalhas, é tempo de se empoderar!

Horóscopo de Leão

Com a Lua passando pelo seu signo hoje o astral vem enaltecendo questões do seu íntimo! Algumas emoções e sentimentos nostálgicos podem ficarem evidencia e será importante que não os ignorem. O momento é propício para acolher e ressignificar emoções profundas. Se preciso, troque uma ideia com alguém de sua confiança.

Horóscopo de Virgem

Virgem, esse será um dia mais introspectivo para você, pelo menos é importante que fique e respeite mais seu tempo e espaço! O universo vem te convidar a observar com mais atenção quais são as lembranças, situações e pessoas que você precisa se desprender e perdoar.

Horóscopo de Libra

Libriano, é momento de olhar para o que você guarda dentro de si e analisar se isso que está guardado lhe faz bem ou mal. É hora de fazer o seu balanço de fim de ano e de forma bem crítica e honesta. O período também é excelente para reconciliações e perdões.

Horóscopo de Escorpião

É hora de assumir a responsabilidade pelas suas ações e escolhas. Não fique esperando que as coisas se resolvam sozinhas, escorpião, pois não vão. Tenha cuidado para não ficar negligenciando coisas que podem te dar muito mais dor de cabeça depois.

Horóscopo de Sagitário

Hoje e o resto da semana pedirá coragem e otimismo da sua parte. Procure enxergar a si mesmo e a sua vida sob novos pontos de perspectivas, sagitário, tendo novas compreensões e olhares. É um bom momento para confiar mais em você e na sua capacidade de conseguir o que deseja!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, o mau humor pode dominar o seu dia. Estará mais cansado e rabugento, por isso evite ser a pessoa que piora o ambiente. Aja de forma responsável, cumpra os acordos do dia e lembre-se de que pode ajudar simplesmente não atrapalhando.

Horóscopo de Aquário

Não duvide das suas próprias habilidades, aquariano. Hoje pode bater um certo pessimismo junto com uma autossabotagem, mas não caia nessa energia! Mantenha uma postura e atitudes positivas. Nutra na sua vida aquilo que te faz plenamente bem e se afaste do que não faz.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, hoje e os próximos dias dessa semana trarão uma enorme necessidade de finalizar ciclos, bem condizente com a vibe de fim de ano. Então, avalie a si mesmo e a sua vida no momento presente para compreender melhor o que precisa chegar ao fim ou ser transformado, para que você possa chegar mais leve em 2022.