Horóscopo: previsão para quarta-feira (23/03/2022)

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 23 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique a previsão do seu horóscopo diário do dia 23 de março de 2022, quarta-feira.

Horóscopo de Áries

O momento é favorável para se tomar uma atitude, principalmente se for um assunto que você vem postergando. Estaremos com iniciativa e coragem para lutar pela nossa vontade! Uma dose de energia extra resultará num dia excepcionalmente produtivo, ariano.

Horóscopo de Touro

O clima é de cordialidade e gentileza! Você estará mais receptivo, facilitando entendimentos, acordos e qualquer tipo de esclarecimento. Excelente dia para aproveitar um momento à dois, de repente um jantar, ou ainda curtir com amigos queridos. Não desperdice a oportunidade de fazer algo que lhe faça verdadeiramente bem, taurino.

Horóscopo de Gêmeos

Confie, geminiano, você JÁ SABE o que precisa ser feito, pare de esperar que a razão fale mais alto e confie na resposta do seu coração! O que seu instinto aponta que precisa ser feito? Qual pequeno passou ou mudança? Ouça mais sua intuição no dia de hoje.

Horóscopo de Câncer

Câncer, hoje os astros se tensionam, então apesar da possibilidade de questões desafiadoras e intensas virem à tona (no pessoal e no coletivo), os aspectos do dia também geram poder de ação interna. Acesso a sua força interior! Você pode passar por cima de qualquer obstáculo.

Horóscopo de Leão

Leonino, nesse dia procure SENTIR mais do que SABER o que precisa ser feito e movimentado. Volte para o seu centro e se conecte com a sua sabedoria interior ao invés de esperar que a solução venha do externo. Saiba que ninguém vai te chegar para te salvar – o que é uma coisa boa! Só você sabe o que vai fazer sua vida melhorar e o que requer sua atenção neste momento.

Horóscopo de Virgem

Por mais que as energias gerais estejam propícias para trabalhar e fazer o que for preciso de forma eficiente, pode ser que hoje surja uma sensação de cansaço e peso em relação às obrigações, evite ficar se pressionando. O dia também pode trazer notícias surpreendentes e inesperadas, ou até alguma inspiração “vinda do além”.

Horóscopo de Libra

Libriano, no dia de hoje faça o que for preciso de forma amorosa e artística! Pense que tudo o que você está fazendo hoje, mesmo o que parece chato, está te levando para onde você quer chegar futuramente! Os astros querem te mostrar que, quando você faz as tarefas com propósito, você constrói tudo o que ainda vai viver!

Horóscopo de Escorpião

Os astros te chamam para aceitar o convite de assumir o que você verdadeiramente quer, escorpiano. Faça os ajustes necessários para que isso aconteça. Nem sempre são mudanças enormes – pequenas transformações na sua rotina são chaves importantíssimas para a sua evolução!

Horóscopo de Sagitário

Hoje é importante pegar um pouco mais leve com as cobranças e seguir o seu ritmo, sagitário. Pode ser bacana deixar o que for mais importante para depois. Não fique se martirizando por não estar no seu melhor ou por não estar super produtivo. Se permita a desacelerar hoje.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje você pode sentir tudo muito profundamente, que fica até difícil de racionalizar. No entanto, pode ser interessante investir em atividades sutis e artísticas para sair do mental e acessar sua intuição para fazer o que for preciso de acordo com a sua verdade hoje.

Horóscopo de Aquário

Aquário, o ensinamento dos astros de hoje vem para te dizer que relacionamentos são espelhos e o que te incomoda nos outros sempre tem uma razão! Observe e reflita com profundidade sobre isso. Muitas vezes aquilo que o outro faz ou fala que te incomoda, é algo que precisa ser resolvido internamente aí. Mas aquilo que você admira no outro, também está em você!

Horóscopo de Peixes

Peixes, hoje você estará seletivo e com o nível de exigente muito alto. Procure não exagerar nas suas colocações ou atitudes das quais venha a se arrepender amanhã. Valorize o que está ao seu alcance! No dia de hoje pode ser difícil aceitar a realidade e algumas verdades que virão à tona.