Horóscopo de domingo (24/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje está logo abaixo. Então planeje seu domingo, 24 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

HORÓSCOPO DE ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Sabe aqueles assuntos que ficaram postergando e não chegaram a nenhuma decisão? Ou assuntos que ainda não estão bem definidos? Hoje é um dia oportuno para discutir sobre eles e bater o martelo. Chega de ficar acumulando pendências, aproveite esse domingo para definir o que precisa ser definido e tocar em frente! O que achou do horóscopo de domingo? Acompanhe seu horóscopo completo, ariano.

HORÓSCOPO DE TOURO – (21/04 – 20/05)

Hoje e nos próximos dias é preciso manter as despesas na ponta do lápis, se você ainda não tem uma planilha para anotar tudo o que gasta e o que recebe, tire o dia para fazer uma e pense duas vezes antes de comprar algo sem tanta necessidade, evite ao máximo ultrapassar o seu orçamento! Acompanhe seu horóscopo completo, taurino.

HORÓSCOPO DE GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Normalmente os geminianos são bem inquietos, que tal tentar passar um domingo tranquilo para se recarregar? Só por hoje tente não enfrentar nenhum problema, não pensar em trabalho e não ficar se preocupando com o dia de amanhã. Aproveite o momento presente para se divertir e descansar!

HORÓSCOPO DE CÂNCER – (21/06 – 22/07)

O domingo dos cancerianos podem sofrer muitas oscilações de altos e baixos, tente começar o dia de forma bem tranquila, sem acelerar a si mesmo. Caso apareça situações de tensões ao longo do dia, passe por elas com calma e sabedoria, demonstre tolerância e evite cobranças, principalmente no setor familiar que pode acabar rolando muitas fofocas!

HORÓSCOPO DE LEÃO – (23/07 – 22/08)

Aproveite que os astros estão a seu favor, se uma com pessoas a sua volta, pessoas de confiança, assim será mais rápido e fácil superar os desafios e aproveitar as oportunidades boas que tem para surgir na sua vida nos próximos dias! O setor das amizades está favorecido, por tanto se agarre nos bons amigos!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Curta esse domingo, tente descansar ao máximo e se dedique apenas para fazer aquilo que te deixa relaxada! Se esquive de problemas e trabalho. Pode ser gostoso estudar algo apenas por hobbie, ler um livro ou ainda trocar boas ideias com os amigos. É um dia excelente para se dedicar ao namoro e passar bons momentos com seu par.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Evite correr riscos nesse domingo, procure ter mais firmeza, certeza e determinação em suas decisões, confia em ti! Fique na sua, tire tempo para você e tente curtir mais o seu próprio espaço. Se agarre naquilo e naqueles que te dão coragem e força, pare de duvidar da sua capacidade e de ficar buscando, a todo custo, aprovação externa!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Tente se afastar um pouco para se desfazer de situações desagradáveis, evite se envolver, pois são nesses momentos que o nervosismo sobe para cabeça e você acaba dizendo e fazendo coisas por impulso e que vai te levar ao arrependimento mais tarde. Fica na sua e não compre briga com ninguém.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Hoje o céu se encontra em grande harmonia para os sagitarianos, favorecendo aquele tipo de conexão incrível com outras pessoas. Sabe quando rola muita coisa em comum? Até os problemas pelos quais estão passando? Aproveite para conversar, assim ambos podem se ajudar!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Viva cada dia como um recomeço e com a certeza de que você irá encontrar a solução de cada problema. Esteja aberto para isso e não deixe que a sua rigidez afasta qualquer possibilidade de acordo e resoluções, seja mais maleável e aceite pensar sobre as diversas opções que surgir.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Vai com calma, aquariano! Pondere mais. Você tem sim o poder em suas mãos e condições para tomar suas próprias decisões, mas é bom analisar tudo com mais calma e com muita segurança daquilo que está fazendo! Uma escolha pode parecer a certa só por ser a mais fácil ou a mais cara, por tanto, pense melhor!

HORÓSCOPO DE PEIXES – (20/02 – 20/03)

Essa tarde de domingo pode bater uma sensação de tristeza. Procure se policiar para não ficar sofrendo por coisa boba. Hoje você tende a ter uma visão mais distorcida dos sentimentos, tanto seus como dos outros e falsas expectativas pode lhe causar decepções. Por isso evite situações que te deixam desconfortável e cuide mais de você!