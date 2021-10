Horóscopo do dia (25/10/2021): previsão de segunda-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo diário do dia 25 de outubro de 2021, segunda.

Horóscopo de Áries

Aproveite a vibe do astral de hoje para começar o seu dia com movimento, coragem e resolvendo o que for preciso, ariano. Hoje você sentirá mais ânimo e objetividade em todas as questões que surgirem, desde as mais simples como as mais desafiadoras. Uma segunda-feira bem proativa por aqui.

Horóscopo de Touro

De acordo com alguns movimentos planetários, você pode ter cada vez mais clareza das questões que foram surgindo nas ultimas semanas, touro, mas o ideal é ir entendendo tudo isso, pois ainda não é momento de tomar grandes decisões. Observe, analise, entenda e com calma você poderá decidir de forma assertiva o que é melhor fazer agora.

Horóscopo de Gêmeos

Esse é um dia importante para refletir sobre o que foi mais desafiador do último mês para cá, as conclusões que chegou e as transformações que percebeu ao longo desse período. Pode ser bacana compartilhar sobre isso com alguém e ouvir também a experiencia do outro, isso pode trazer insights poderosos para o seu processo!

Horóscopo de Câncer

Câncer, não se feche na sua concha, nos seus medos ou nos seus sentimentos. Às vezes é importante colocar pra fora o que sente e pensa, conversar com alguém. Nesse momento o universo te chama para se abrir para as trocas e relações, tudo isso pode te trazer clareza e compreensão profunda sobre você mesmo e os caminhos que deseja seguir.

Horóscopo de Leão

Leonino, hoje é um dia bastante místico e espiritual para você. Pode ser um momento muito especial para se conectar com Deus, com sua fé, sua espiritualidade, da forma como preferir! Pode ser interessante também tirar um período do dia para relaxar e descansar.

Horóscopo de Virgem

Virgem, pode ser que hoje algumas questões pessoais se intensifiquem e mexa com você profundamente, ou ainda pode ser que você sinta, por alguma razão, que não está conseguindo expressar a sua essência, aquilo que você realmente deseja mostrar. Se acalme, não se force a nada caso as coisas não fluam com tanta facilidade.

Horóscopo de Libra

Hoje os astros oferecem a oportunidade para desafogar emoções presas há muito tempo, libriano. Isso requer coragem, força e serenidade para o êxito. Aproveite o momento e revise atentamente questões emocionais e até do seu passado que podem estar te sufocando.

Horóscopo de Escorpião

Lua e Sol em harmonia também trazem equilíbrio para a razão e a emoção, onde ambos poderão trabalhar juntos no dia de hoje. Você vai perceber uma maior capacidade de organização interior. Alívio e bem-estar são recompensas valiosas ai investir tempo em si próprio, escorpião.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, nessa segunda-feira o universo pede para que reflita: quantas vezes você se deixa levar pela energia do controle e do medo, e acaba se sabotando e não se permitindo simplesmente tentar fazer o que deseja, o que acha certo? Às vezes é preciso confiar e dar um salto de fé e apenas se movimentar!

Horóscopo de Capricórnio

A tônica da sua segunda-feira, logo, da sua semana, é leveza! Você não precisa se cobrar ou se pressionar tanto, capricórnio. Mesmo frente as obrigações, responsabilidades e dificuldades, está tudo bem pegar mais leve. Lembre-se que você não é um robozinho e que tem seus limites.

Horóscopo de Aquário

Lua e Júpiter em harmonia oferece uma excelente fase para colocar a fé e a espiritualidade em prática, aquariano. Medite e eleve seu estado de espírito para um contato mais profundo consigo e com suas crenças. Isso fortalecerá seu ânimo e dará condições seguras para enfrentar essa semana.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, há uma energia de coragem e motivação no seu dia. Se você se deixar levar pelo medo, pode acabar deixando de viver coisas muito importantes para a sua jornada. Confie mais na sua intuição e na sabedoria do seu coração. Aproveite a energia astral de hoje para avançar nos seus objetivos!

