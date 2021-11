Horóscopo do dia (25/11/2021): previsão de quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 25 de novembro de 2021, quinta-feira.

Horóscopo de Áries

Ariano, é preciso que tenha paciência com você mesmo e com seus aprendizados. Acolha aquilo que te desafia e encare o que traz desconforto. Saiba que você nasceu com o dom de resolver e solucionar as coisas com sagacidade, use isso a seu favor.

Horóscopo de Touro

Dia em que novas oportunidades ou novos caminhos poderão se apresentar a você. A partir de hoje a sua vida pode seguir novos rumos, mas antes de tomar qualquer decisão, é preciso que pense muito bem, com calma e racionalidade.

Horóscopo de Gêmeos

Confie mais no universo que te ampara, sem duvidar do caminho que está trilhando, geminiano! O problema é que às vezes você desconfia até da sua própria sombra, o que torna tudo mais difícil no seu processo. Então se entregue mais a sua trajetória!

Horóscopo de Câncer

No dia de hoje tire alguns minutos para cuidar mais de você e do seu bem-estar, canceriano. Se você não estiver bem fisicamente e emocionalmente, você não vai conseguir ser verdadeiro e dar tudo de si para as outras coisas da sua vida. Priorize o autocuidado!

Horóscopo de Leão

Quinta-feira bem favorável aos movimentos, criações e investimentos daquilo que você deseja que dê muito certo na sua vida, leão. Siga seu coração, sua intuição e confie naquilo que você deseja genuinamente para você. É um dia de conquistas, então vai com tudo.

Horóscopo de Virgem

Neste dia as coisas poderão ser resolvidas de forma positiva, virgem, sem aquele drama ou sofrimento todo! Bons resultados podem chegar, contudo, pode ser necessário reavaliar as suas prioridades também. O que é de fato importante e indispensável para você atualmente?

Horóscopo de Libra

Libriano, seja honesto e verdadeiro consigo mesmo, entenda que tudo o que você faz gera uma consequência, quais consequências têm sido essas? Positivas ou negativas para você? Às vezes é necessário priorizar mais o seu bem-estar, a sua vontade e dizer “não” mais vezes para aquilo ou alguém que não te faz bem!

Horóscopo de Escorpião

Quinta-feira de muito foco, persistência e produtividade por aqui! Há muita disposição em torno da sua carreira, escorpiano, a energia que paira é bem favorável para assuntos de trabalho e finanças. Tudo indica que hoje você poderá ser surpreendido positivamente em relação ao seu profissional e financeiro.

Horóscopo de Sagitário

Hoje e nos próximos dias os astros vem favorecer a sua vida em todos os aspectos possíveis! É tempo de brilhar, de confiar nos seus sonhos, de levantar o astral e a autoestima, de se dar prazer e fazer tudo com mais leveza e diversão! Há muita criatividade, entusiasmo e otimismo aqui, aproveite dessa vibe.

Horóscopo de Capricórnio

Seu dia inicia cheio de compromissos e afazeres. Se organize para dar conta de tudo sem prejudicar seu físico e emocional! É um momento da sua vida que exige dedicação e esforço da sua parte, mas cuide pra não ficar se punindo de aproveitar seu dia com coisas boas também. Tenha cuidado com o autoritarismo!

Horóscopo de Aquário

Talvez você sinta, logo ao acordar, uma inquietação mental, agitação ou até mesmo ansiedade. É importante você já começar seu dia fazendo coisas que te acalmem e que te tragam para o momento presente, aquário. Evite ficar vibrando na energia do medo. Pratique respiração consciente sempre que se sentir tenso ou ansioso ao longo deste dia.

Horóscopo de Peixes

Hoje os movimentos astrais indicam que você estará com maior clareza emocional neste, peixes. Tudo aquilo que parecia confuso, fará mais sentido. Racionalizando suas emoções, solucionando questões que antes lhe pareciam um enigma. A lucidez trará apoio emocional, mesmo que o resultado não seja tão positivo.