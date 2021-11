Horóscopo do dia (26/11/2021): previsão de sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 26 de novembro de 2021, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

Nesta sexta-feira tenha um certo cuidado com as suas reações emocionais, ariano. Há aspectos intensos entre os astros hoje e você poderá se sentir irritadiço e pouco paciente diante de qualquer contrariedade. Um pequeno problema pode virar uma bomba relógio, então tente se acalmar.

Horóscopo de Touro

Os astros vêm com a proposta de você iniciar o seu dia de maneira mais leve, sem grandes pressões ou exigências consigo mesmo. Comece sua rotina de forma diferente, sem seguir um padrão, faça algo novo hoje, procure ser mais flexível consigo e com o todo a sua volta!

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, seu final de semana vai começar de forma bem divertida, otimista e com muita disposição para fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Aproveite esse momento favorável e lute pela sua felicidade genuína em todos os âmbitos da sua vida. Ótimo momento para compartilhar conquistar e comemorá-las!

Horóscopo de Câncer

Seu dia inicia com uma energia muito positiva pairando a sua volta, há vontade, disposição e jovialidade! É um dia de muita criatividade, deixe suas ideias fluírem e florescerem, esse é um momento de inspiração para que algo novo possa surgir, câncer. É tempo co-criar seus sonhos!

Horóscopo de Leão

No dia de hoje tenha um certo cuidado com reações emocionais exageradas ou até mesmo para não criar falsas expectativas. Pode ser que esteja contando com algo que não se realizará no momento esperado, mas não se deixe abater! Encha-se de fé e otimismo e siga adiante.

Horóscopo de Virgem

Nesta sexta o controle emocional será bem importante para atrair energias revigorantes. Situações que antes pareciam perdidas poderão ser solucionadas, então foque no que você quer resolver o quanto antes! Excelente momento para rever atitudes emocionais que vem lhe trazendo algum prejuízo também.

Horóscopo de Libra

Comece seu dia de uma maneira mais tranquila, deixando com que as coisas percorram um fluxo natural, sem ficar controlando, manipulando ou impondo as coisas a sua volta. Confie mais na sua intuição e nos seus sentimentos hoje.

Horóscopo de Escorpião

Neste início de manhã os escorpianos se sentirão mais preguiçosos devido a um aspecto entre a Lua com Netuno, portanto, comece o dia devagar, respirando e se respeitando! Atividades mais contemplativas serão bem-vindas nesse período, podendo até despertar uma nova ideia ou a solução de um problema. Fique atento aos insights.

Horóscopo de Sagitário

Esse dia tem tudo para ser bem animado e otimista para os sagitarianos. Aproveite a boa energia que paira no céu para fazer tudo aquilo que te deixe bem e feliz! Esteja na companhia de pessoas que você ama compartilhar a vida, como amigos, familiares ou marido. Não deixe que energias densas te influenciem, pois esse é um dia para se divertir.

Horóscopo de Capricórnio

Talvez seja um desafio para você hoje manter-se calmo, capricórnio. Uma ansiedade pode dominar o seu emocional, ficando extremamente irritado com assuntos repetitivos. Se puder, procure se exercitar ao ar livre, sentindo o vento no rosto, a sensação de liberdade acalmará sua ansiedade!

Horóscopo de Aquário

Esse é um daqueles dias que você vai acordar bem animado e disposto, até para fazer coisas chatas, como limpar a casa. Portanto, aproveite para pôr em ordem tudo o que for preciso, a faxina, o guarda-roupas, suas papeladas, agenda de trabalho e afins. Fique atento, pois boas ideias podem surgir.

Horóscopo de Peixes

Dia excelente para estudos e leituras, pois a mente estará mais ágil, facilitando a memorização e aumentando a curiosidade sobre diversos assuntos. Nesta sexta, também estarão favorecidas quaisquer atividades que envolvam a comunicação. Aproveite para conversar com um amigo super intelectual, ou ainda divulgar algum trabalho e serviço.