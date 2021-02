Horóscopo Chinês: o que é o Ano do Boi e como ele vai influenciar 2021

A data mais aguardada da cultura chinesa acontece nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, quando é celebrado o Ano Novo Chinês. Anunciado pela lua nova desta quinta, o dia marca não só o início de um novo ano do calendário lunar, mas também a chegada da primavera. O novo ano chinês também pode ser chamado de Ano do Boi, signo que vai reger e influenciar os astros.

Aqui está um guia rápido para a celebração do Ano Novo Lunar / Festival da Primavera de 15 dias e tudo o que isso envolve.

Quando começa e o que significa o o ano do boi?

O Ano do Boi (Búfalo) de Metal, que corresponde ao ano 4719 do calendário chinês, inicia oficialmente no dia 12 de fevereiro de 2021 e vai até o dia 31 de janeiro de 22.

Segundo as previsões astrológicas, o Ano do Boi promete trazer avanço no aspecto profissional, prosperidade e bem-estar para todos os signos do zodíaco chinês. Os números da sorte são 1 e 9, e as cores da sorte são o roxo, o vermelho e o azul. Assim como o Ano do Rato 2020, o signo está sob influência do elemento metal.

Na cultura chinesa, o boi é elogiado por sua “natureza trabalhadora”, sua “confiabilidade” e sua “força absoluta”. As pessoas nascidas nos anos do Boi são consideradas honestas, corajosas, diligentes e têm um alto senso de responsabilidade. Vale lembrar que o horóscopo chinês, diferente da astrologia ocidental, é anual.

De acordo com a crença, os homens nascidos no ano do Boi são confiáveis ​​e dignos de confiança. Eles colocam todo o seu coração em tudo o que fazem. Eles também sentem uma grande responsabilidade em relação à família. Porém, devido à sua confiança (quase arrogância), não permitem que ninguém infrinja suas regras. Eles mantêm seus filhos em altas expectativas, mesmo que isso possa ser irreal.

As mulheres nascidas no ano do Boi são calmas e gentis. Eles nunca se renderão ao destino e raramente pensam em escolher uma alternativa. Isso sem dúvida leva a uma vida de lutas. Mas não importa o que aconteça, eles vão percorrer o caminho que escolheram até o fim. Apesar dessa teimosia, eles pensam e reagem rapidamente.

Horóscopo chinês

O zodíaco chinês apresenta 12 signos animais nesta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco. Originado da antiga zoolatria e ostentando uma história de mais de 2.000 anos, ele desempenha um papel essencial na cultura chinesa. Os 12 animais do zodíaco chinês em um ciclo não são usados ​​apenas para representar anos na China, mas também influenciam a personalidade, carreira, compatibilidade, casamento e fortuna das pessoas.

Os anos de nascimento das pessoas determinam seus signos do zodíaco chinês. No entanto, as coisas não são tão fáceis! Há um animal representando cada ano, mas o “ano” é definido pelo calendário lunar chinês, não pelo ano gregoriano com o qual você está familiarizado de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As datas do Ano Novo Lunar Chinês variam a cada ano, mas cairão em um dia de janeiro ou fevereiro. Se você nasceu em um dia de março a dezembro, não será difícil descobrir o seu signo animal do zodíaco, mas para pessoas que fazem aniversário em janeiro ou fevereiro, há mais chances de confundir seus signos.

Veja como descobrir o seu horóscopo Chinês aqui.

Elementos do no do Boi de Metal

Além do signo (animal), cada ano lunar também é representado pela combinação com um dos cinco elementos. Os 5 elementos definem um equilíbrio universal. Todas as coisas surgem a partir de e voltam para a Terra. Cada pessoa é composta destes elementos e está profundamente ligadas a eles.

Os signos do zodíaco chinês são, na sequência, Confira abaixo os elementos:

Metal

Água

Madeira

Fogo

Terra

Festival da Primavera

O Festival da Primavera, como é conhecido no Ocidente, é o nome das comemorações que acontecem tradicionalmente na China para celebrar a chegada de um novo ano do calendário lunar. Normalmente as festas duram semanas, e incluem o Festival das Lanternas. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, as celebrações serão virtuais.

2022: Ano do Tigre

O ano seguinte no zodíaco chinês é o Ano do Tigre, que começa em 1º de fevereiro de 2022 e termina em 21 de janeiro de 2023, quando começa o Ano do Coelho.