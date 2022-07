Horóscopo de agosto 2022: previsão mensal para os signos

Leia as previsões do horóscopo de agosto de 2022 do seu signo para ver o que está reservado para você este mês. Vamos descobrir o que é importante para você com a previsão mensal.

Como será o mês de agosto na astrologia

Agosto começa animado com a exuberância do Sol em leão. A conjunção de Marte com Urano em Touro, no dia primeiro, agrega agitação e efervescência ao momento. E aí no dia 02, Vênus em Câncer, alia-se à dupla num aspecto favorável, o que pode acalmar um pouco os ânimos, mas não o suficiente para baixar a eletricidade.

No dia 04, Mercúrio, um ritmo bem acelerado, ingressa no signo de Virgem – um de seus prediletos, afinal, é um de seus domicílios – onde pode exercer ao máximo sua capacidade de análise, detalhamento, discriminação e escrita. E por aqui ele encontra um caminho livre à frente e vai evoluindo sem maiores contratempos na maior parte do mês.

Já se despedindo do signo de Câncer, Vênus se harmoniza com Netuno, no dia 07, e logo em seguida, no dia 09, encara Plutão por oposição. Romances ou situações idealizadas são submetidos a uma prova de fogo, testando sua veracidade e profundidade. Questões de investimentos e finanças pedem cautela, lucros idealizados podem se transformar em prejuízo. Desta vez, não é tão transitório assim, este aspecto e outras tensões a Vênus ainda crescem no decorrer deste mês.

A partir do dia 11, mais brilho no céu: Vênus entra em Leão e tem Lua Cheia em Aquário!

A passagem de Vênus em Leão (até 05/09) é sempre um tempo especial para demonstrarmos nossos afetos, nossa admiração por pessoas ou situações que prezamos e respeitamos. Nesse período a vontade é de se manifestar, aplaudir, presentear, elogiar, enaltecer, mandar flores e bombons…

A Lua Cheia em Aquário ocorre um pouco depois da entrada de Vênus em Leão, trazendo o pesado aspecto da conjunção Lua/Saturno oposta ao Sol. Essa Lua Cheia ao lado de Saturno tensionada com Marte conjunto a Urano gera o efeito “panela de pressão”. Mais uma vez, o embate do “velho” e tradicional tentando resistir e o “novo” chegando com força para mudar! A fricção é forte, mas pode gerar resultados construtivos pela harmonia de Marte com Netuno e Plutão.

No dia 16, Mercúrio se harmoniza com Urano e também colabora para criar soluções inovadoras para sair do impasse. Vênus e Júpiter, numa boa conversa no dia 18, favorecem o bom entendimento, contribuindo para desanuviar o astral, pelo menos um pouco!

O desafio que Mercúrio sofrerá esse mês é uma oposição a Netuno no dia 21, que por sorte irá coincidir com um bom aspecto com Plutão no dia 22. Fakenews, informações dúbias ou inconsistentes serão prontamente investigadas e esclarecidas!

Marte, Sol e Mercúrio mudam de signo entre os dias 20 e 25 e o cenário celeste se modifica inteiramente. Marte passa a transitar por Gêmeos no dia 20, onde a ação se baseia mais em esperteza mental do que em esforço físico. O Sol, dia 23, passa a iluminar Virgem e fica mais pragmático, meticuloso e preciso. Mercúrio, dia 25, ingressa em Libra e permite ponderar e avaliar de maneira mais justa e equilibrada.

Nas primeiras horas do dia 27, forma-se a Lua Nova de Virgem, trazendo um clima de hostilidade e inquietude. Marte em Gêmeos pressiona os luminares numa quadratura e então podemos esperar um tempo de mau humor, impaciência e atos de imprudência que podem, inclusive, levar a acidentes.

Por fim, Vênus que já vinha pressionada desde a última Lua Cheia, ainda enfrenta tensões. O aumento das tensões entre Saturno e Urano, desta vez, atinge Vênus, dificultando não só os relacionamentos que se tornam frios e instáveis, mas também os mercados financeiros! No momento, é tudo oscilante, desequilibrado e imprevisível.

Horóscopo de Agosto de Áries

O horóscopo de agosto diz que Áries terá à sua disposição energia para agir com mais estabilidade. É importante este mês prestar atenção na capacidade de concretizar coisas ao redor a partir de suas emoções e ideias, principalmente entre os círculos sociais mais próximos. Tente não perder tempo com muitas banalidades, assuma sua energia auto expressiva e construa também a partir da análise, mesmo que isso represente a necessidade de se pôr em constante estado de aprendizagem.

Carreira

No setor do trabalho, este mês reserva importância significativa para um melhor direcionamento da ação-pensamento, pedindo que esta seja voltada também para a análise de si mesmo. É muito indicado este mês colocar-se em modo de estudo das suas possibilidades e experimentar.

Amor

Quanto ao campo dos relacionamentos, Áries este mês pode entrar em contato com uma energia de aproveitamento. A vontade de realizar seus desejos pode estar mais forte agora. É super importante analisar seus desejos e experimentar o que entender como melhor para seu bem-estar.

Horóscopo de Agosto de Touro

O horóscopo de agosto diz que Touro passa por um momento de clareza nas suas necessidades estruturais. Suas raízes te dizem o que é necessário para prosperar e há energia disponível para concretizar o que suas emoções dizem ser o caminho mais acolhedor. Seus prazeres pessoais em certo momento vão entrar em estado de análise, o que vem a ser importante, já que uma avaliação, cortes e liberação de espaço são sempre bem-vindas. Os mergulhos de aprendizagem na área subconsciente agora podem informar melhor sobre aspectos da vida privada e como fazer para lidar com as transformações necessárias.

Trabalho

O mês de agosto simboliza um período trazendo a certo ponto o estado de experimentação, abertura de diálogos para aqueles projetos que se encontram bloqueados, e para desafios no trabalho que estão por ameaçar o bem estar pessoal. Há que se usar da sua energia em conjunto à uma mente pragmática para trilhar essa jornada.

Amor

O foco deste mês de agosto para os relacionamentos é que você busque observar e chegar a conclusões sobre as experiências que está vivendo ou deseja viver. Agora fica mais claro quais são suas necessidades mais básicas e isto não pode ser ignorado, considere as informações que chegam e estabeleça pontos de ação para melhorar sua vida afetiva. Em certo ponto mais pra frente do mês comece a praticar experimentações.

Horóscopo de Gêmeos para agosto

O signo de Gêmeos no mês de agosto vai contar com a chegada de um brilho pessoal para explorar o âmbito das comunicações. É importante aproveitar essa energia para novos entender melhor como estão suas colocações e como isto afeta a sua estrutura emocional. Haverá energia necessária para implementar transformações necessárias, contanto que estas caminhem para um setor de aprendizagens mais coerente com a realidade que te cerca.

Trabalho

O setor do trabalho em agosto vai permitir que você explore melhor as possibilidades que o mundo tem a te oferecer. Tomar as decisões de estabelecer desde a sua mente as mais confortáveis pro emocional estar bem e também para que você comunique aquilo que acredita vão ser missões a se realizarem.

Amor

O campo dos relacionamentos para Gêmeos este mês está voltado para garantir que a sua energia pessoal, individualidade, seja assistida e desfrutada. Isto quer dizer que as parcerias que não souberem apreciar a sua forma de comunicação devem entrar em estado de análise, para que você descubra se não há sintonia entre as pessoas envolvidas ou se é um caso de busca de aperfeiçoamento da sua parte. Para saber, é necessário escutar e sentir.

Horóscopo de agosto para Câncer

O horóscopo de agosto para Câncer vai buscar valorizar e aproveitar mais da sua energia pessoal, daquilo que acredita, e se preocupar mais em garantir a nutrição constante do que depende de sua energia. Por isso, é super importante entender a posição que ocupa socialmente, incluindo principalmente os aspectos comunicativos, para entender melhor os caminhos que podem ser trilhados a fim de atingir expansões e fortalecimentos no conhecimento geral sobre si e sua contribuição ao mundo, pois isto representa uma ferramenta tanto para a continuidade quanto para transformação.

Trabalho

Em agosto vamos observar o trabalho encontrar alguns pontos de clareza sobre o quanto existe possibilidades de aprender e ensinar cada vez mais, partindo da sua própria energia. É bom aproveitar o início e meio do mês para concretizar ideias já estabelecidas mais claramente, porque mais pro final entrará uma energia de novas experimentações dentro da mente.

Amor

Neste setor Câncer encontra a possibilidade de ao invés de escolher adentrar em emoções muito profundas, poder praticar mais aquilo que já sabe ser benéfico para si. Pode ser que a comunicação esteja buscando ser mais alinhada com certa lógica pessoal, o que é bom para estabelecer limites, uma vez que estes sejam necessários e não estejam sendo aplicados por conta da emoção muito ampliada.

Horóscopo de agosto para Leão

Este mês, Leão conta com a presença do Sol em sua maior parte, o que significa que o brilho pessoal vai estar em alta! Parabéns pela sua existência!, e considere aplicar mais praticamente aquilo que deseja, levando sempre em consideração os aspectos de si que escolhem cuidar do mundo e das pessoas ao redor de modo benéfico. Em certo ponto do mês as experimentações vão ser uma possibilidade mais constante, e tudo isso serve para definir com mais clareza o que realmente gosta e é bom para seu desenvolvimento, pois assim poderá irradiar sua energia melhor.

Trabalho

Em agosto, o trabalho conta com um senso prático mais elevado para Leão, isto significa observar melhor suas inclinações para fazer do trabalho um lugar mais condizente com seus valores. Realizar a partir daí pode ser muito prazeroso, embora requer o enfrentamento de desafios caso não tenha chegado nesta posição. Transformações serão possíveis mediante busca firme de conhecimento sobre o que se quer modificar na vida pessoal.

Amor

No setor afetivo Leão encontra muitas portas abertas para aprender o que quer materializar enquanto forma de compromisso. Este precisa ser pautado no cuidado e geração de nutrição para as pessoas envolvidas. Em certo ponto podem ocorrer algumas novas experimentações, o que pode ser bom para entender onde se encontram os desejos pessoais que fazem o indivíduo se sentir mais valorizado.

Horóscopo de agosto para Virgem

O horóscopo de agosto para Virgem diz que as próximas semanas podem apresentar desafios, por ser um mês onde a consciência sobre sua individualidade atuante no todo fica mais clara. Principalmente agora, temos um tempo marcado por tomadas de responsabilidade social no qual Virgem pode acabar se tornando muito exigente consigo. É preciso observar com mais pragmatismo para essas contribuições, incluindo também um parâmetro sobre bem estar próprio. Busque aplicar uma busca firme de conhecimentos que podem ajudar a realizar experimentações logo em breve, isto vai trazer conteúdo para você expandir a si e ao mundo.

Trabalho

É hora de Virgem buscar conhecimento aplicável e colocar-se à disposição para em breve colocar as mãos na massa e ver o funcionamento das suas ideias na prática. O mês de agosto esclarece mais sobre como você pode entrar em novos métodos para exercer um trabalho mais eficaz não esquecendo do seu bem-estar.

Amor

Em agosto, é aconselhável que você ponha em ordem suas posições de acordo com sua energia pessoal, para saber os pontos que podem estar desalinhados quanto ao aspecto relacional. A responsabilidade vem junto com a compreensão sobre sua capacidade de doação e recebimento.

Horóscopo de agosto para Libra

Libra agora vive uma abertura para ver melhor o mundo social que habita e entender quais são suas contribuições, sentindo-se mais responsável por colocá-las em prática. Também aprenderá a ver melhor sobre como receber do mundo, vivendo e trocando de forma mais abundante este mês. Junto a tudo isto, está a capacidade de mergulhar numa compreensão mais abrangente da vida. As parcerias, a conexão mais profunda com o outro representam caminhos abertos e ativos para fazer os planos se concretizarem. Muitos aprendizados e vivências auto expressivas.

Trabalho

Quanto ao setor profissional, Libra sai de um momento onde o sentir era bastante motivava realizações e passa para um momento mais onde aprecia com clareza as experiências vindas do social. É importante ter estes dois setores funcionando harmonicamente. Busque trabalhar com o que gosta de ver como algo prazeroso de se ter na sociedade.

Amor

O setor dos relacionamentos para Libra em agosto esclarece que o alinhamento de valores precede a vivência benéfica afetiva. Entender quais são os seus princípios, o que realmente gosta de viver na experiência amorosa é o primeiro passo para garantir que este mês lhe traga bons resultados junto às parcerias.

Horóscopo de agosto para Escorpião

Para Escorpião, é indicado olhar para seu senso de responsabilidade, como anda a relação com o foco, compromisso, responsabilidade, disciplina, dentro da sua estrutura emocional no ambiente privado e também enquanto atuação no trabalho. São temas presentes que incentivam você a conhecer quais são as necessidades no meio social e ver quais são as possibilidades de você contribuir, aproveitando este processo para sentir cada vez mais sua energia auto expressiva em estado de melhoramento. Há muitas possibilidades de crescimento se você combina busca de conhecimento com sua vivência cotidiana.

Trabalho

Muitas trocas serão possíveis no mês de agosto com relação ao trabalho, aproveite este fluxo para firmar seu lugar profissional com responsabilidade social e individual. Aprenda a ordenar melhor seu dia-a-dia em função de otimizar o trabalho, garantindo com que sua vida pessoal tenha um bom espaço também.

Amor

Os relacionamentos para o signo de Escorpião estão em estado de crescimento controlado. Se não estão, é bom garantir que a mente atue mais pragmaticamente para enxergar a quantidade de energia disposta para o outro, e observar se este processo é benéfico para as pessoas envolvidas… É importante agora focar a energia para organizar sua estrutura emocional e responsabilidades com o mundo, pois assim todo o resto flui.

Horóscopo de agosto para Sagitário

Agosto é um mês para Sagitário ir em busca de mais conhecimento através da consciência nas trocas vivenciadas, assim, a comunicação é um ponto chave a ser observado. Veja como estão fluindo suas práticas dentro do setor auto expressivo da sua vida. Está explorando suas possibilidades? Em breve chegará o momento de colocar as coisas em prática junto ao outro, então é interessante colocar a mente a trabalhar, buscando criar métodos melhores, com comunicação mais afinada.

Trabalho

Quanto ao setor do trabalho, é recomendável que Sagitário ative a mente para comunicar as coisas de modo claro. Para isto, é necessário investigar consigo quais os caminhos tomados para a construção e assim atingir seus objetivos. No trabalho, isto consiste em clarear os diálogos e fazer com que as oportunidades venham a seu favor.

Amor

Os relacionamentos estão em estado de crescimento, mas todas as ressalvas e poréns devem ser verificados. Ir de modo tranquilo, apostando bastante na comunicação vai fazer com que a vivência seja prazerosa e cheia de aprendizados.

Horóscopo de agosto para Capricórnio

O horóscopo de agosto para Capricórnio diz que a energia do signo encontra desafios para olhar para as suas vontades pessoais entrando em conflito com os desejos das outras pessoas. É tempo de entender as melhores formas de concretizar as ideias e fazer com que a razão esteja sempre comprometida com o objetivo coletivo, e não com as vontades e desejos pessoais, seus ou do outro. Mais pro final do mês, planos podem ser postas em prática com energia mais favorável, mas é importante estar analisando e aprendendo com o processo, sem se importar com eventuais falhas.

Trabalho

Quanto ao trabalho, Capricórnio em agosto deve estar com atenção redobrada a crises pessoais por questões emocionais. Busque equilibrar ao máximo suas vontades íntimas de querer as coisas de um jeito e disposição para estar em trabalhos que pedem contato e comunicação com várias pessoas.

Amor

Agora é momento para Capricórnio ver quais são seus movimentos pessoais junto à energia do outro. As parcerias só serão proveitosas se estiverem de acordo com o que você acha que é bom pra você, então busque entender melhor quais são estes caminhos e compartilhe!

Horóscopo de agosto para Aquário

Em agosto, encontramos uma visão clara para Aquário sobre o estado de parceria, sobre a vivência relacional mais focada em enxergar as problemáticas que impedem um desenvolvimento mais harmônico do todo social. É necessário, no entanto, entender que as mãos devem ser postas ao trabalho, principalmente no seu espaço mais íntimo. Ver quais são seus pontos de conforto e ver se estes precisam entrar em estado de melhor adaptação com o mundo que se vive. A comunicação é chave para aprender e ensinar.

Trabalho

Quanto ao setor do trabalho, é crucial perceber o lugar de atuação com a sua energia pessoal e ver o quanto reverbera no profissional buscar e estar em um lugar mais feliz consigo mesmo. O entendimento racional vai estar ao seu alcance para isso, aproveite!

Amor

Sobre os relacionamentos, Aquário deve estar em processo de alinhamento e observação do seu espaço com o do outro. Em breve virão momentos para experimentações sobre os prazeres pessoais, mas antes cabe analisar os caminhos que podem ser trilhados. Pergunte-se o que quer viver, visualize minimamente e logo ponha-se a construir.

Horóscopo de agosto para Peixes

O signo de Peixes agora tem mais claro possibilidades de colocar sua vida cotidiana em sintonia com sua própria individualidade. Note como o outro contribui para que você entre em certos estados sobre sua disponibilidade energética. É desafiador, mas é válido construir uma ponte comunicativa sólida para anunciar ao mundo afora suas necessidades pessoais e assim estar podendo crescer nos seus princípios e valores.

Trabalho

Agosto aponta um momento de buscar expandir aquilo que você realmente quer colocar em prática no setor profissional, é momento de ver seus objetivos tomando forma. Veja como você pode deixar sua energia mais direcionada às suas metas, comunicando e fazendo, colocando-se a serviço, explorando o que o outro também tem a te trazer.

Amor

O campo afetivo pede para Peixes se organizar nas suas vontades pessoais, uma vez que você saiba o que realmente é nutrição no cuidado de uma relação ao seu ver. Tenha atenção aos desgastes que vem da carência, veja os caminhos que só dependem de você para se sentir em cuidado e amor.