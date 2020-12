Horóscopo de Aquário para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Aquário para 2021:

Seu status de relacionamento

2021 traz mudanças radicais no que você deseja em seus relacionamentos. Conforme Saturno e Urano se enfrentam ao longo do ano (em 17 de fevereiro, 15 de junho e 24 de dezembro), você está reformulando suas crenças sobre o compromisso. Você pode escolher abrir uma nave já existente, esfriar um relacionamento ou, se estiver solteiro por um tempo, fugir ou até fugir com uma nova vaia. A única coisa certa é que você está abraçando seus sentimentos mais selvagens no amor.

Carreira | Horóscopo de Aquário para 2021

Mudanças em sua vida doméstica podem influenciar a trajetória de sua carreira. Talvez você comece uma corrida lateral que acaba ganhando dinheiro ou você consiga um emprego com flexibilidade criativa, especialmente durante o Eclipse Solar em Gêmeos em junho. Role com as mudanças. Agora, você quer ter certeza de que ama o que faz no trabalho – e se não gosta, vai se dedicar a mudar isso.

