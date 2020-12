Bem-vindo a dezembro, aquariano! Este foi um ano e tanto para você, Aquário. E acredite ou não, este mês, as estrelas se alinham para lembrá-lo de que seus esforços podem valer a pena. Veja o horóscopo de Aquário para dezembro de 2020.

Horóscopo de Aquário para dezembro no trabalho

O início do mês promete ser suave para os aquarianos, mas após o dia 17 teremos a entrada de dois (gigantes) planetas no seu signo: Saturno e Júpiter – que vão causar reboliços por aqui! Eles vão super favorecer a sua área profissional e financeira, pode até rolar algumas mudanças e imprevistos nessas áreas, mas depois você vai ver que foi para o seu bem, para o seu crescimento. Júpiter também vem te chamar para a expansão da sua sabedoria, buscar mais conhecimentos e estudos e compartilha-los, seja com a galera do seu trabalho, do seu circulo de amigos ou até mesmo na internet.

Vida amorosa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para a sua vida amorosa, dezembro vai ser um período legal pra conhecer gente nova, saturno aqui mostra comprometimento, vontade de ter alguém pra apoiar e crescer contigo. Se você já vive uma relação séria, busque ser muito transparente e compartilhar seus sentimentos de forma honesta, busque também sair da rotina com seu par. Esse é um mês para plantarem juntos o que querem que reverberem na vida a dois! Inclusive pode ser bem bacana estudarem juntos, de repente um curso, workshop, coisas assim.

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.

Leia também:

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer