Horóscopo de Aquário para maio diz mostra uma nova responsabilidade

Prepare-se, porque este mês vai ser uma loucura, Aquário. Afinal, seu horóscopo de Aquário para maio de 2022 começa com uma poderosa oportunidade de criar mudanças em sua vida. No entanto, como o sol une forças com Urano em Touro em 5 de maio, você pode se sentir um pouco amarrado, como se não soubesse como fazer seus entes queridos felizes. Essa incerteza está encorajando você a romper com tradições intrometidas e começar a escrever suas próprias!

Horóscopo Aquário para maio

Para Aquário, é o mês de iluminar as raízes, ou seja, também o espaço de segurança emocional. Abrir espaço para movimentações partindo da sensibilidade é um caminho favorável, pois elas permitirão espaços de comunicação ativa visando uma integração maior entre todos, trazendo as emoções vindas da coletividade para fazer parte do nascimento e crescimento de novos valores pessoais.

Um desafio importante e necessário do momento é comunicar-se de forma simples tendo como base um entendimento complexo e as vivências emocionais intensas, mas a noção de ciclos dos seus movimentos pessoais pode ajudar a entender quais os melhores momentos de se pôr disponível para estas atividades racionais.

O setor profissional está conectado neste momento com a concretização do que vem do universo sensível. Os conhecimentos para as práticas estarão disponíveis contanto que haja disposição para buscar. São tempos de se inspirar nos seus valores e fortalecer a prática do que acredita para a sensibilidade do mundo.

Aquário no Amor

O âmbito dos relacionamentos reforça a necessidade de um diálogo leve, mas que visa trabalhar questões complexas do eu inserido no coletivo. É um momento de colocar o racional em prática quando necessário, já que as questões pessoais da estrutura emocional estarão com maior ênfase.

O amante Vênus entra em seu signo natal de Touro no sábado, 28 de maio , trazendo saúde e bênçãos para seus relacionamentos românticos. Esqueça os ex-namorados que Mercúrio retrógrado trouxe de volta dos mortos; você está muito distraído com seu relacionamento atual para se importar. Nessa época, não se surpreenda se um relacionamento passar para o próximo nível. Em particular, o amor está no ar durante a lua nova em Gêmeos na segunda- feira, 30 de maio . Você gosta de todo o amor, atenção, flores e orgasmos, Aquário, então aproveite. Até o mês que vem.