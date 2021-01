Bem-vindo a fevereiro, ARIANO! Já na segunda – feira, 1 de fevereiro , o planeta do romance , Vênus, entra em Aquário. Esse trânsito traz uma sensibilidade à sua vida amorosa que ajuda a neutralizar alguns dos efeitos mais frustrantes da aparente caminhada para trás de Mercúrio no céu. A vida ainda pode parecer um pouco instável, mas não se preocupe muito com esse retrógrado. Continue lendo o horóscopo de Áries para fevereiro de 2021.

Saúde – Horóscopo de Áries para fevereiro

Nesse mês, a saúde dos arianos tende a ficar maravilhosa o mês inteiro. Vocês terão toda a energia de que precisa para conquistar os objetivos que deseja. Porém, o seu planeta da saúde ficará retrógrado até dia 21, então evite fazer grandes mudanças na sua rotina até lá, só continue mantendo o que você já faz.

Esse mês não será necessariamente romântico, mas muito social. Você estará envolvido com amizades, grupos e atividades em grupo. Novas amizades surgirão, e serão importantes para você!

Esse é um mês positivo e feliz para os arianos, onde suas esperanças e sonhos vão se realizar.

Áries e amor

O amor até vai estar bom para você, mas o problema parece ser a falta de interesse da sua parte. Pois haverá uma energia muito forte na casa do “eu”, então você estará muito independente e confortável consigo mesmo! Não force uma relação.

Este é o momento ideal para começar uma prática de meditação e se afastar das telas para dar sentido aos seus pensamentos.

Finanças – Horóscopo de Áries para fevereiro

Nesse mês, seu senso para finanças estará sólido e conservador. Você terá perspectivas realistas sobre suas finanças. Inclusive, mais responsabilidades financeiras podem cair em cima de você. Além disso a uma tendência de aumento salarial, os astros indicam que seu ganho poderá aumentar! É um mês extremamente positivo no profissional!

Fevereiro termina com lua cheia em Virgem e sua 6ª Casa da Saúde. Seguindo o tema de se voltar para dentro, lembre-se de que não há problema em descansar e recarregar as baterias. Estes são tempos historicamente estressantes, e queremos você o mais próximo possível do seu melhor jogo. Use a lua cheia para tomar um longo banho e finalmente mergulhar naquele livro que está acumulando poeira na sua mesa de cabeceira. Te vejo em março!

Melhores dias para o amor: 2, 3, 10, 11, 20, 21.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 2, 8, 9, 10, 11, 20.

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.